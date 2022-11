Tom Hillewaere (Eendracht Wervik): “We proberen nu reeks neer te zetten”

Tom Hillewaere opende in Aalter de score. “Nu moeten we proberen een reeks neer te zetten”, zegt hij. “We behaalden een belangrijke zege. We moeten uitgaan van onze eigen sterkte. Hopelijk houden we de drie punten voor de eerste keer thuis. Belangrijk voor onze supporters, bestuur en trainersstaf. We zouden moeten kunnen 7 op 12 behalen, dan zijn we wel goed mee en staan we mooi in de middenmoot. Die zege zaterdagavond zal sowieso zorgen voor een boost. Het was wat we nodig hadden.”