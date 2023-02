Tom Goovaerts stunt met Sporting Kampenhout tegen leider Wezel Sport: “De mentale boost die we nodig hadden”

En dan te denken dat de manschappen van trainer Dessaer voor dit weekend bijna de rode lantaarn te pakken hadden. “Tja, we hoopten natuurlijk te kunnen verrassen, maar dit zijn sowieso bonuspunten in de strijd om het behoud”, juicht Tom Goovaerts. “Nu, in Wezel verloren we dan wel met 3-1-cijfers, we hadden toen wel het gevoel dat er minstens een puntendeling in had gezeten. Kansloos waren we vooraf dus zeker niet en uiteindelijk heeft ons tactische plannetje heel goed gewerkt. Met goede looplijnen en veel automatismen is Wezel aan de bal anders best wel een geoliede machine die indruk maakt. Maar we slaagden er toch in om de boel gesloten te houden en op de gepaste momenten uit te breken. De eerste de beste aanval was meteen raak, al moesten we nadien wel een zieke doelpuntenmaker Put en Azdad vervangen.”