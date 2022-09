Tom Goovaerts gaat met Sporting Kampenhout resoluut voor volle buit bij buur Olympia Wijgmaal: “Zege zou moraal een boost geven”

Misschien leeft het burenduel nog wel bij de club en zijn supporters, maar voor de spelers zelf is dit net iets minder het geval. “Ik heb zelf mijn jeugd bij KV Mechelen afgewerkt en ken er geen jongens persoonlijk, in die zin is het een wedstrijd als alle anderen”, geeft Tom Goovaerts te kennen. “Met die nuance wel dat we beiden nog niet gewonnen hebben, dus zo’n zespuntenmatch geeft deze confrontatie op een andere manier wel een extra pigment. Een overwinning zou ons moraal een echte boost geven, daar hoef ik wellicht geen tekeningetje bij te maken. Met die 2 op 12 werden we de afgelopen weken ook gewoon te karig beloond. Vorige zaterdag op Wezel Sport was het niet anders. We verliezen daar met 3-1 maar kwamen 0-1 voor en hadden kansen genoeg om de 2-2 te maken. Dat is misschien het voornaamste verschil met eerste provinciale, dat je een pak efficiënter met je kansen moet omspringen om resultaat te boeken. Maar goed, ik geniet wel van die uitdaging moet ik zeggen.”

Stage KV Mechelen

Sinds kort is de middenvelder ook terug van weggeweest na enkele weken blessureleed. “Ik liep in de voorbereiding achtereenvolgens een scheurtje in de adductoren en de quadriceps op en was daardoor enkele weken out. De eerste competitiematchen kwamen nog te vroeg maar in Wezel Sport kon ik voor het eerst de negentig minuten volmaken. Ik ben terug klaar om te vlammen aan de zijde van mijn maatje Janssens op het middenveld, zoveel is zeker.”

“Of de combinatie met de studies geneeskunde nog haalbaar is? Het is best zwaar natuurlijk, maar ik doe het nog veel te graag om het voetbal nu al te laten vallen. Ik heb nog minstens vier jaar voor de boeg, maar eerst maar even mijn stage als kiné bij KV Mechelen tot een goed einde brengen. Ergens is dat wel een beetje een droom die in vervulling gaat, want als jeugdspeler ben ik de club altijd een warm hart blijven toedragen. Samen met de vrienden hebben we zelfs een abonnement genomen op de thuismatchen. Dan is het wel een beetje speciaal om de spelers nu op een geheel andere manier te leren kennen. Maar goed, het zijn uiteindelijk mensen zoals jij en ik”, lacht Tom Goovaerts.