Tom Ghislain trekt met Dessel naar Luik: “Voor het seizoen was Luik voor mij de grote titelfavoriet”

voetbal eerste nationaleVoor Dessel staat zondagnamiddag een verre trip op het programma. De Kempische leider wordt in Luik verwacht, waar er voor de thuisploeg een beetje de wedstrijd van de laatste kans op het programma staat. De Waalse titelfavoriet pakte in zijn laatste vier wedstrijden slechts één punt.

Ook Dessel had het de voorbije weken moeilijk om punten te verzamelen. Maar ondanks een drie op twaalf staan de troepen van trainer Benny Lunenburg nog steeds op de eerste plaats. Met een bonus van twee punten op de ambitieuze Limburgse fusieclub Patro Eisden Maasmechelen, die één wedstrijd meer heeft gespeeld.

“Het is een beetje eigenaardig dat alle ploegen die in de bovenste regionen zijn terug te vinden, het de voorbije weken moeilijk hebben gehad om zich te manifesteren”, reageert Tom Ghislain. “Het is in deze fase van de competitie belangrijk om niet te ver vooruit te kijken. Ik vind dat de drie op twaalf niet echt een juist beeld geven. Het zat de laatste weken niet altijd mee. Bovendien hebben we de laatste wedstrijden meer moeite om de weg naar doel te vinden. Anderzijds hebben we geen enkele reden om ontevreden te zijn.”

Titelkandidaat

Met Luik ontmoet Dessel een ploeg waarin behoorlijk wat ervaring rondloopt. Met de bedoeling om een stap richting 1B te zetten. Op dit moment is die ambitie ver weg. “Het feit dat Luik deze week een trainerswissel doorvoerde, zegt veel over de druk die er op dit moment aanwezig is”, zegt de Limburger uit Dilsen-Stokkem. “Ik moet toegeven dat Luik voor de competitie voor mij de grote titelfavoriet was. Op dit moment is nog alles mogelijk. Maar ze moeten wel een kloof overbruggen. Bovendien wordt de tijd steeds korter.”

Kunstgras

Luik speelt zijn thuiswedstrijden op kunstgras. Voor de Desselse flankspeler mag dat niet echt een hinderpaal vormen. “We hebben dit seizoen nog wedstrijden op kunstgras gespeeld. Het is moeilijk te zeggen of dat nu een voor- of een nadeel is. Dat gegeven mag alleszins geen excuus zijn. We beschikken over een ploeg met behoorlijk wat technische kwaliteiten.”

Lees ook: meer voetbal in eerste nationale