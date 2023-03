Tom Ghislain tankt met Dessel vertrouwen: “In Knokke moet bevestigen de boodschap zijn”

voetbal tweede provinciale B Robin Hambrouck en Sportief Rotselaar kennen geen genade met dorpsge­noot Rapide Wezemaal: “We hadden nog iets goed te maken”

De titelstrijd was voor Sportief Rotselaar heel even bijzaak afgelopen zaterdag met de komst van buur Rapide Wezemaal. De eer van het dorp stond op het spel en dus lieten de manschappen van coach Van Der Bauwhede niet na om het gaspedaal stevig in te drukken. Met een historische 7-0-pandoering werd de dorpsgenoot huiswaarts gestuurd.