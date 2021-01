Tom Gevers (VV Vosselaar): “We bouwen rustig verder aan ons nieuw project ”

Voetbal Eerste provincialeBij Vosselaar hadden ze de bui al enkele dagen zien hangen. De beslissing van Voetbal Vlaanderen, om over te gaan tot het stopzetten van de competitie in de amateurreeksen, was dan ook geen verrassing. De club had vorig seizoen voor een nieuwe weg gekozen. Dat project wordt straks gewoon hernomen.

“De meest logische beslissing”, noemt trainer Tom Gevers het verdict dat Voetbal Vlaanderen maandag in de vooravond nam. “Gezien de omstandigheden zou een hervatting niet realistisch geweest zijn. Wij hebben vorig seizoen bewust gekozen om tweede amateurklasse achter ons te laten, om in eerste provinciale aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Dat project is er één van verschillende jaren. Van zodra we kunnen, hervatten we de activiteiten.”

Horeca

De trainer van Vosselaar is er zich van bewust dat wedstrijden afwerken de komende weken vrijwel onmogelijk zal zijn. “Ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat, zolang de horeca op slot blijft, er geen wedstrijden zullen gespeeld worden. Voor een club is het belangrijk om kantines te kunnen openen. Om de rest van het seizoen nog af te werken, wordt de tijd te kort. We kunnen ons daarom beter gaan focussen op de toekomst. Misschien is er in het voorjaar nog iets mogelijk. Maar wij zijn een club die eveneens groen licht moet krijgen van de lokale overheid, omdat we op gemeentelijke velden voetballen.”

Jeugd

Talentvolle jongeren die onder de kerktoren opgroeien. Zij zullen straks de basis vormen van de identiteit die Vosselaar voor ogen heeft. “Het is niet langer de bedoeling om een stap naar nationale na te streven”, zegt Gevers. “Vosselaar moet een ploeg worden die zijn mannetje in eerste provinciale kan staan. Ik denk dat dat een doel is dat we kunnen bereiken. Met veel bekende gezichten.”

Toekomst

Op dat vlak en als voorbereiding op het nieuwe seizoen, wordt er achter de schermen naarstig gewerkt. Wat de uitkomst van de gesprekken zal zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. “Wellicht zal daar over een vrij korte periode meer nieuws over zijn. Het zal alleszins binnen de lijnen van het huidige beleid liggen.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal