Tom Devriendt na tweede plaats in Ruddervoorde: “Ik wil zondag in Antwerp Port Epic goed zijn”

Tom Devriendt (30) was tijdens de St-Elooisprijs in Ruddervoorde één van de meest actieve renners. In de slotronde deed hij een stevige gooi naar winst, maar Stan Dewulf was hem te vlug af. Devriendt sprintte naar plaats twee.

In deze profkermiskoers werd vroeg een kopgroep van acht gevormd. Met Sep Vanmarcke en Timothy Dupont als meest bekende namen. “Heel snel werd een ontsnapping gevormd, maar daar heb ik me niet mee gemoeid”, begon Devriendt zijn analyse. “Toen de renners van Minerva de achtervolging in handen namen, reed ik een stuk mee op kop. Nadat de vluchters gegrepen waren, werd superhard aangevallen. Dat was een goed moment. Nadat we enkele kilometer heel hard koersten, werd een mooie kopgroep gevormd.”

Moment kiezen

Twaalf man raakte voorop. Door materiaalpech viel Tom Van Asbroeck voorin snel weg. Sport Vlaanderen-Baloise had met Robbe Ghys, Ruben Apers en Julian Mertens drie pionnen bij de leiders. “In de finale wou ik de kopgroep nog wat uitdunnen”, verklaarde Devriendt zijn uitval bij het aansnijden van de laatste ronde. “Ik hoopte dat iemand zou achter komen, maar ze kwamen allemaal terug. Stan Dewulf koos een beter moment om te gaan. Op dat ogenblik had ik geen reactie in huis. Ik hoopte dat de mannen van Sport Vlaanderen-Baloise zouden reageren, maar zij bleven demarreren. Wat ik niet zo slim vond. Al zat iedereen wellicht tegen zijn limiet. Even dacht ik alleen naar Stan te springen, maar ik denk niet dat ik het gaatje had dicht gekregen.”

Meer appreciatie

Devriendt regelde de sprint om de tweede plaats. De nummer vier van Parijs-Roubaix, die sinds kort niet alleen meer met Oscar The Golden Retriever door het leven gaat, lijkt klaar voor een reeks eendagskoersen. “Zondag Antwerp Port Epic, daar wil ik goed zijn”, benadrukte de Otegemnaar. “Daarna onder meer de Omloop van Wallonië, Heistse Pijl en Elfstedenronde. Een reeks mooie koersen.”

Intussen is duidelijk dat zijn topprestatie in Parijs-Roubaix veel weerklank krijgt. De organisatoren van de St-Elooisprijs gaven hem zelfs rugnummer 1. “Ik had nooit verwacht dat de impact van die vierde plaats zo groot zou zijn”, gaf Devriendt toe. “Vooral in het peloton voel ik meer appreciatie. Alsof ik meer respect afdwong.”

