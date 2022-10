Tom Denorme (SK Geluwe) scoort voor de tweede week op rij: “Via de achtertuin kan ik naar het terrein”

Het jeugdproduct van SK Geluwe spurtte naar zijn vrienden van de beloftenploeg en viel in hun armen. Alvast een heel mooi moment. “Vorige week thuis tegen EVC Beselare scoorde ik de 3-0 en had mijn vrienden beloofd de volgende keer in hun richting te spurten om te vieren, zegt Tom. “Eigenlijk was dat vorige week ook mijn bedoeling maar ik werd bedolven door mijn ploegmaats.” (lacht)

In de eerste helft was SV Moorsele ontegensprekelijk de betere ploeg. “Het liep toen niet zo goed op onze flanken”, zegt Tom Denorme. “In het slotkwartier kreeg Svennja Van Elslander enkele uitstekende kansen. Voor ons is elk punt belangrijk. Het belangrijkste is dat we niet verloren. We zijn slecht begonnen aan het nieuw seizoen maar misschien zijn we nu wel vertrokken. We hebben een heel goede bende en hangen goed aan elkaar.”