Tom De Neve: “Heel tevreden over de voorbereiding”

“Ik heb het iets anders aangepakt dan de gemiddelde trainer. Ik koos bewust om een beperkt oefenprogramma af te werken. Misschien missen we daardoor nog wat wedstrijdritme en staat Bellem op dat vlak verder, maar de goesting spat er hier af en de aanwezigheid op training bewijst dat we ook genoten hebben van de voorbereiding. Het enige minpunt was dat Klaas Lootens een kruisbandletsel opliep. Jammer, want als linksachter weet iedereen zijn gedrevenheid en loopvermogen naar waarde te schatten. En net voor de competitiestart zien we ook derde doelman Emiel Martens uitvallen met een scheenbeenbreuk.”

Goede mixte

De Neve pint zich liever niet vast op een specifiek doel. Spelers beter maken en zo als ploeg sterker voor de dag laten komen, is zijn uitdaging. “Ik denk dat we wel een stevig geheel op de been brengen. Een goede mixte van jong en oud. Ervaren krijgers als Steven Declerck en Nico Blondeel heb ik er nog steeds graag bij. Steven blijft een aanjager, is fysiek nog steeds top en tegen de gedrevenheid van Nico kan niemand op. En het doet me ook plezier dat de kern breder is dan gedacht. Jonge spelers als Ruben Perreman, Mattice Dauwe en Siebe Helewaut laten zien dat ze wat in hun mars hebben en Lieven Maes en Noah Jooris, beiden terug na een zware blessure, hebben ook kwaliteiten. Het stopt dus niet bij nummer veertien of vijftien.”

SK Bellem

Maar het al dan niet foute cliché dat je voorbereiding even goed is als het resultaat van de eerste wedstrijd met inzet kent De Neve ook. “Natuurlijk willen we winnen tegen Bellem. En ik besef dat dit niet zo vanzelfsprekend is. De ploeg doet het goed in de heenronde, heeft met coach Lieven Dheedene iemand die een organisatie kan neerzetten en voorin heeft het met Vincent Staelens een jongen die als geen ander kan rommelen in de zestien. Wij gaan proberen het beste Lembeke te laten zien. De kantine wordt geopend en er is een sponsor event en we verwachten veel volk. Het zou mooi zijn om meteen de drie punten te pakken. Gewoon al om een gedreven bestuursploeg te belonen voor het harde werk. Maar maak van ons geen wereldploeg. Latem, Maldegem en Destelbergen. Dat zijn de grote kanonnen in de reeks.”