Tom De Cock ziet Lebbeke nodeloos verliezen in Lille: “We misten soms nog wat gif”

De spelers en technische staf stonden na afloop van de verloren match in Lille voor een lange en vervelende busrit naar huis. Trainer Tom De Cock bevestigt. “Er zat gewoon veel meer in. We werden geconfronteerd met onze eigen limieten. In de eerste helft kon de thuisploeg dreigen. Eerlijk, doelman Jonas Aeyels hield ons toen twee keer in de match. De tweede helft was echter helemaal voor ons. Het ontbrak ons echter aan besluitvaardigheid in de zestien van de tegenstander. We wisten nochtans via de videobeelden dat er defensief bij Lille mogelijkheden waren. In de vierennegentigste minuut slikten we dan nog een tegendoelpunt. Dan stap je met een zuur gevoel de bus op. We verdienden minstens een puntendeling.”

Leergeld?

Betaalt FC Lebbeke als nieuwkomer in tweede nationale nog leergeld? Tom De Cock nuanceert dat beeld. “Als ik de matchen in de voorbereiding tegen Lokeren, Petegem of Aalst vergelijk met wat ik nu zie, merk ik een duidelijke evolutie. Ik zou het dus niet echt leergeld noemen. We kunnen het daar trouwens ook niet blijven op steken. Ik kan ook niets aanmerken op de werkethiek van de groep. Die is voorbeeldig. Ik vind wel dat we soms nog wat gif missen. In derde nationale krijg je zeven, acht kansen. Dan gaat er wel altijd eentje binnen. Dat is niet langer het geval. Tegen Bilzen, Berchem en Lille kregen we in de slotfase van de match een doelpunt tegen. Die defensieve foutjes moeten er nog uit. Op cruciale momenten zijn details nog beslissend in ons nadeel. Dat moeten we ombuigen naar details die op cruciale momenten beslissend zijn in ons voordeel. De intensiteit en handelingssnelheid zijn er al. Nu nog die laatste punten en komma’s. Zaterdag ontvangen we Tongeren, een ploeg uit de middenmoot. Het is een nieuwe kans om te bewijzen dat we stappen voorwaarts zetten.”