Tom De Cock ziet FC Lebbeke zwaar onderuitgaan tegen Diegem: “Kerstkalkoen was blijkbaar niet verteerd”

Cijfers zijn soms duidelijk. Trainer Tom De Cock heeft geen moeite om de 0-4-nederlaag tegen Diegem te analyseren. “We waren niet op de afspraak. We hebben gespeeld als jongetjes tegen viriele en volwassen mannen. De kerstkalkoen was blijkbaar niet verteerd. Al jaren toont Diegem veel mentaliteit op het veld. Dat was zaterdag niet anders en dat was helemaal hun verdienste. Al jaren tonen zij met bescheiden middelen de juiste ingesteldheid. Of er verzachtende omstandigheden waren? Niet echt. Voor de rust kregen beide ploegen wel drie kansen. Zij scoorden drie keer, wij geen enkele keer. Dat moeten we nederig aanvaarden. Het is jammer dat we de goede lijn van de maand december niet hebben kunnen doortrekken. Na onze match tegen Cappellen vertelde iedereen ons dat deze ploeg niet kon degraderen. Ik geloof dat ook, maar dan zal het voetbal en de mentaliteit de volgende weken wel anders moeten zijn. Het klopt ook dat we een aantal basisspelers moesten missen. Eén tegen één waren negen van de tien veldspelers steeds de mindere. Enkel Maxim Meert won zijn duels. Op die manier kan je natuurlijk geen wedstrijden winnen in tweede nationale.”

Contractverlenging?

Eind december liet sportief manager Gunther Impens weten dat al behoorlijk wat spelers hun contract in Lebbeke hadden verlengd. Met de andere spelers en met de trainer zou er in januari gesproken worden. Tom De Cock is duidelijk. “Ik heb nog niet bijgetekend. Het klopt dat we elkaar graag zien (lacht), maar we hebben nog niet aan tafel gezeten om met elkaar te spreken. We hebben het wel al gehad over transfers naar volgend seizoen toe. Dat laat me vermoeden dat de clubleiding met mij wil doorgaan. Ik werk ook graag met deze spelersgroep, deze staf en dit bestuur. De komende weken zullen wel duidelijkheid brengen.”

Reactie

In een reactie laat Gunther Impens weten dat hij zeker door wil gaan met Tom De Cock. “Je mag noteren dat de club zeker wil verder blijven werken met Tom De Cock. Je mag ook noteren dat de spelers mijn verjaardagsweekend goed ‘verkloot’ hebben. Deze mentaliteit hoeven we niet te pikken. Afwezigen? Het was aan de anderen om zich te bewijzen. We waren van plan om de komende dagen de contractbesprekingen verder te zetten. Die wil ik nu even twee weken ‘on hold’ zetten. Deze mentaliteit past immers niet bij de club. We hebben wel al enkele nieuwkomers aangetrokken. Namen vrijgeven kan ik momenteel nog niet.”

Ploegen en doelpunten

Lebbeke : Aeyels, De Coeyere, Van Damme, Monday, Beeckaert (37’ Lyase Genzego), Van Gysel (72’ Van Landeghem), Schuddinck (77’ Verhulst), Bourguignon, Meert, De Pauw, Van De Velde.

Diegem : Michiels, Van Lautem, Bautmans, Honshoven, De Koker (77’ Desmet), Egerickx, Deflem, Denayer (65’ Sulejmani), Gody, Struys, Labiad Jarque (69’ Beersaerts).

Doelpunten : 13’ Egerickx (0-1), 15’ en 34’ De Koker (0-2 en 0-3), 65’ Egerickx (0-4).

Geel : Van Damme, De Koker, Meert.