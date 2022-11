Tom De Cock ziet FC Lebbeke onnodig verliezen op Hades: “Stilstaande fase en foutje kostten ons punten”

Voetbal Tweede nationale BOp papier hoefde FC Lebbeke de punten niet te pakken op Hades. De Limburgers zijn een vaste waarde in de top drie van tweede nationale B. Toch zat er voor de Oost-Vlamingen meer in dan een 2-0-nederlaag. Het spel was zeker niet slecht, maar enkele pijnpunten voorkwamen een kleine stunt.

Trainer Tom De Cock houdt dubbele gevoelens over aan de confrontatie met Hades. “Ik vond echt wel dat we een puike eerste helft hebben gespeeld. Er stond een blok op het terrein. In dat opzicht konden we de lijn van vorige week doortrekken (2-1-winst tegen Bocholt, red.). Lyase Genzego had de openingstreffer aan de voet, maar zijn bal belandde op de lat. Tijdens de rust heb ik aan mijn spelers gezegd dat de ploeg die het eerst scoorde, ook zou winnen. Net als tegen Bocholt was het een gesloten duel. Toen viel het dubbeltje naar onze kant, nu niet. Een stilstaande fase en een foutje kostten ons punten.”

Stugge verdediging

Na de rust zag Tom De Cock zijn ploeg op achterstand komen. Meteen wist hij dat zijn ploeg voor een zware opdracht stond. “Hades heeft in twaalf competitiewedstrijden amper zeven doelpunten moeten incasseren. Ze hebben de beste defensie in tweede nationale. Bovendien zijn ze zeer snel in de omschakeling. Zodra je tegen hen op achterstand komt, wordt het hels. Ik kan mijn groep niets verwijten, als het om de mentaliteit gaat. Ik stel alleen vast dat we momenteel voor te weinig dreiging kunnen zorgen in de zone van de waarheid. Dat is en blijft een werkpunt.”

Evenwaardige tegenstanders

Kon een nederlaag op Hades vooraf ingecalculeerd worden? Tom De Cock gaat niet akkoord. “Driekwart van de ploegen in onze reeks zijn aan elkaar gewaagd. Vorige week kon Diegem verrassend gaan winnen bij leider Hasselt. Waarom zouden we ook niet eens voor die stunt kunnen zorgen? Alles zit zeer dicht bij elkaar. Bij Hades waren ze verwonderd dat we niet hoger geklasseerd staan. Zaterdag ontvangen we Racing Mechelen. Ik zie het als een nieuwe kans om ons te tonen. Ik recupereer alvast dan enkele spelers. Van Tricht, Dierickx en Sey staan dicht bij hun terugkeer. Het is een positief gegeven.”