Tom De Cock zet met Lebbeke stap richting eindronde: “Werkvoetbal kan ook lonen”

Vooraf werd de verplaatsing naar Lochristi als ‘gevaarlijk’ omschreven. In het Lebbeekse kamp was men dan ook tevreden dat men met de drie punten mee naar huis kon nemen. Van De Velde opende de score op de stip voor de rust. De Pauw maakte in de tweede helft de klus helemaal af. Trainer Tom De Cock zag dat het goed was. “Vorige week brachten we tegen Tempo Overijse nog champagnevoetbal. Dat kunnen we van het duel tegen Lochristi niet zeggen, maar werkvoetbal kan ook lonen. Op het veld waren er minder vlotte combinaties te zien. Daartegenover stond dat we collectief sterk voor de dag kwamen en veel inzet toonden.”

Strafschop

Een strafschop op het einde van de eerste helft luidde de kentering in. Tom De Cock zag eveneens dat het een keerpunt was. “De strafschopfase was merkwaardig, omdat de bal al uit de buurt was. Hoebeke maakte een slaande beweging naar Van De Velde. Geel en strafschop. Toch hadden we toen al de betere kansen gehad. Nadien was er steriele druk van de thuisploeg, maar collectief losten we dat prima op. Als je in moeilijke omstandigheden kunt winnen, kan je ver komen. Ik schat Lochristi ook hoog in. Het is een van best voetballende ploegen in de reeks. Ze zoeken voetballend naar oplossingen.”

Eindronde

Lebbeke staat op zeven speeldagen van het einde van de competitie stevig op de tweede plaats. Tom De Cock is optimistisch. Vermits Oostkamp blijft winnen, moeten we ons focussen op de tweede plaats en het bijhorende ticket voor de eindronde. Dat was vooraf ook de doelstelling. In die eindronde wordt er met rechtstreekse uitschakeling gespeeld. In die zin vond ik het duel tegen Lochristi zeer interessant. Het was een tegenstander die ons het vuur aan de schenen kon leggen. In de eindronde zullen al onze matchen van hetzelfde niveau zijn.”