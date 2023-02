Tom De Cock stunt met FC Lebbeke op het veld van (ex-)leider Cappellen: “Als zelfs Monday met het hoofd scoort, zit het goed”

Voetbal tweede nationale BFC Lebbeke blijft goede zaken doen. De ploeg ging met 0-2 winnen op Cappellen en dat is een heuse stunt. Voor aanvang van de vierentwintigste speeldag stonden de Antwerpenaren immers aan de leiding in tweede nationale B. In de strijd om het behoud mogen de Lebbekenaren naar boven kijken, maar de marge blijft dun.

Trainer Tom De Cock is in alle opzichten tevreden. “Meestal contacteert men mij als we verloren hebben. Nu mag ik het uitleggen bij winst (lacht). Het moet dus wel goed zitten. Onze winst op Cappellen is geen toevalstreffer. Je zag de laatste weken een positieve evolutie in ons spel. FC Lebbeke heeft stappen voorwaarts gezet. We hebben ons concept na nieuwjaar wat aangepast. Misschien was het voor de toeschouwers even wat minder attractief, maar de punten zijn tijdelijk belangrijker dan het spel.”

Volledig scherm Tom De Cock stelt dat de degradatiezone veel breder is geworden. © EVL

Uitblinker

Eén man werd na afloop druk besproken: Glory Monday. De Nigeriaan nam beide treffers voor zijn rekening. Tom De Cock bevestigt. “Als zelfs Monday met het hoofd scoort zit het goed. Glory is zeer belangrijk voor de ploeg, maar een kopbalspecialist is hij nu eenmaal niet. Toch kon hij één kopbaldoelpunt aantekenen. Cappellen trof in het begin van de match de paal. Nadien eisten ze de bal op en hadden ze veldoverwicht. De kaarten lagen anders, als het om het aantal kansen gaat. Op dat vlak waren we minstens de evenknie van de leider. We hebben ‘uitgekookt’ gevoetbald. Ik merk dat onze groep weerbaar is geworden. Voor de groene tafel verloren we spijtig genoeg een punt na een klacht van Lyra-Lierse. Ik merk echter dat we ons daar vlot overheen zetten.”

Degradatiezone

Ondanks de winst en de ‘veilige’ plaats moet FC Lebbeke nog altijd opletten. “Voor Nieuwjaar leken we met Turnhout, City Pirates en Beerschot tegen de degradatie te moeten vechten. Intussen zijn we voorbij Pepingen-Halle en krijgen we ploegen als Berchem, Londerzeel en Racing Mechelen in het vizier. Dat drietal staat binnen de marge van één winstmatch van ons. Aanvankelijk dacht ik dat vierendertig punten zouden volstaan voor het behoud. Doe er maar vier punten bij. Momenteel hebben we er zevenentwintig.”

