Tom De Cock (KSC Dikkelvenne): “Hoed af voor het perspectief dat Voetbal Vlaanderen nu biedt”

Groepstrainingen hernemen op 15 januari, competitie hervatten op 14 februari en na vijftien speeldagen een eindklassement opmaken. Dit is het perspectief dat Voetbal Vlaanderen biedt. Belangrijke voorwaarde: kantines en kleedkamers moeten open kunnen. Tom De Cock, trainer bij tweedenationaler Dikkelvenne, klinkt enthousiast. Ook al moet hij voor de vierde keer dit seizoen een nieuwe voorbereiding uittekenen. “Dinsdag begin ik eraan”, klinkt De Cock vastberaden. “Ook al heb ik dit jaar al meer voorbereidingen samengesteld dan trainingen gegeven. Voor de vier oefenmatchen die we de eindejaarsperiode hadden gepland proberen we nieuwe datums te vinden. Mijn spelers krijgen de vraag tot de jaarwisseling hun conditie te onderhouden. Daarna werken ze een verplicht individueel programma af. In de hoop dat we op 15 januari weer kunnen trainen. En dat we op Valentijn onze verliefdheid voor de bal kunnen tonen. Een symbolischere datum was niet mogelijk.”

Seizoen annuleren is belachelijk

Dit alles op voorwaarde dat de coronacijfers voetbal toelaten. “Chapeau Voetbal Vlaanderen voor het perspectief dat geboden wordt”, benadrukt Tom De Cock. “Ik las dat tweederde van de Waalse clubs liever de competitie annuleert. Dat is belachelijk. Moet de startdatum van 14 februari toch nog worden aangepast lijkt me dat geen probleem. Ik denk dat iedereen bereid is tot eind mei of begin juni te spelen. Alle clubs gingen voor de start van de competitie akkoord met de maatregel om na een half seizoen een eindstand op te maken. Wat betekent dat het straks allemaal zespuntenwedstrijden worden. Zowel onderaan als bovenaan het klassement. Hopelijk moet ik op 3 mei niet jammeren over één punt of één goal te weinig. Na vijf matchen hebben we zes punten. In 2020 verloren we maar één keer. Net voor de eerste lockdown op het veld van Sparta Petegem. Voor de club een historisch cijfer.”