Tom De Cock is nieuwe trainer FC Lebbeke: “Leuk om in ambitieuze omgeving terecht te komen”

Dus wisselen Casieris en De Cock eigenlijk gewoon van club. “Het was een verrassing dat mijn contract niet werd verlengd bij Dikkelvenne,” reageert De Cock. “Er was daar zeker een basis gelegd om voort te werken, maar zulke zaken zijn typisch voor de voetbalwereld. Ik werd, nadat dat nieuws geweten was, gecontacteerd door een drietal ploegen. Eén daarvan was Lebbeke. Na een gesprek met voorzitter Mergan en Gunther Impens kwamen we tot een overeenkomst.”

Ervaring op een hoger niveau

Tom De Cock was bij Dikkelvenne trainer in tweede nationale en promoveerde eerder met Eendracht Aalst van de tweede naar de eerste amateurklasse. Ook met Tempo Overijse maakte hij een promotie mee. “Ik raakte gecharmeerd door het enthousiasme bij Lebbeke”, zegt hij. “Voor mij is dat een belangrijke factor. De mensen met wie ik werk, moeten dat ook uitstralen. Ik verlang dat van de spelers. Als dat niet het geval is, gaat het allemaal een pak stroever.”

“Toen ik de spelerskern bekeek, had ik er een goed gevoel bij. Net als bij de infrastructuur, de trainingsfaciliteiten en de medische ondersteuning. De voorbije jaren werkte ik bij die clubs die eerst en vooral het behoud wilden verzekeren. Nu kom ik terecht bij een vereniging, die de top vijf wil spelen”, klinkt het bij De Cock. “Zonder verstikkende ambities uit te spreken.”

Herbeginnen in april?

Voetballen in groep is voor volwassenen intussen nog steeds niet toegelaten. De nieuwe trainer van FC Lebbeke hoopt dat daar over enkele maanden toch verandering in komt. “Ik ga geen beeldenstorm veroorzaken, maar wil uiteraard zeker enkele eigen accenten leggen. Er is bij Lebbeke ook niet veel verloop in de technische staf, dus hopen we er ergens halfweg april aan te kunnen beginnen. Met enkele tests en nadien dan een wekelijkse vrijblijvende training. Om zo rustig klaar te raken voor het nieuwe seizoen”, besluit De Cock.” Voorlopig kunnen we daar niks over zeggen, maar zoals bij iedereen kriebelt het ook bij mij om aan de slag te gaan natuurlijk.”