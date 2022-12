Tom Crabbe is revelatie op Belgische pistekampioenschappen: “Drie medailles zijn een mooie opsteker”

Tom Crabbe trad de voorbije dagen op de Belgische pistekampioenschappen in Gent nadrukkelijk op de voorgrond. De junior uit Merchtem ging met succes de strijd aan met gevestigde namen als Milan Van Den Haute, Stan Dens of Nolan Huysmans. Het leverde hem drie medailles op. “Als ik de voorbije wedstrijden overloop had ik het gevoel dat er soms net iets meer heeft ingezeten voor mij. Anderzijds ben ik wel zeer tevreden over de eindbalans. Drie medailles zijn een mooie opsteker. Goud ontbrak, maar de drie podia zijn een mooie troostprijs. Eerder in de week behaalde ik al twee keer zilver (omnium en individuele achtervolging, red.). Daar kwam vrijdag nog een bronzen medaille in de afvalling bij. Helemaal verbaasd waarover was ik niet, want het is een discipline die me ligt. Hetzelfde kon ik evenwel zeggen over de scratch. Spijtig genoeg viel ik daar net buiten de prijzen. Hetzelfde scenario maakte ik trouwens mee op de kilometer. Daar wist ik me te kwalificeren voor de laatste vier. In de tweede race klokte ik een goede tijd. Enkele minuten later dook Stan Dens een fractie onder mijn tijd. Op dat moment was ik wel serieus ontgoocheld, want ik wist dat Nolan Huysmans en Milan Van Den Haute ook onder mijn tijd zouden duiken. Weg medaille dus.”