Tom Colsoul weer wereldkampioen in FIA Cross Country Worldcup Bajas

Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) won de slotrit en werd uitgeroepen tot eindwinnaar van de Wereldbeker, tot de Qatarees enkele uren later een tijdstraf kreeg voor een snelheidsovertreding tijdens de rit van dinsdag. In de eindstand komt Al-Attiyah zes seconden te kort voor de eindzege en voor eindwinst. De Rus Vladimir Vasilyev (Mini John Cooper Works) had genoeg aan een vijfde plaats om de Wereldbekerwinst veilig te stellen.

Tom Colsoul wint het klassement bij de copiloten omdat hij meer wedstrijden heeft gewonnen dan Mathieu Baumel, de copiloot van Al-Attiyah. Voor de Landenaar is het na 2018 de tweede keer in zijn carrière dat hij de Wereldbeker wint. Bernhard Ten Brinke en Tom Colsoul (Toyota Hilux) eindigden als zevende. Het duo grijpt zo naast eindwinst in die Wereldbeker en moet genoegen nemen met de derde plaats.

Bernhard Ten Brinke en Tom Colsoul (Toyota Hilux) eindigden in de wedstrijd zelf als achtste, goed voor een zesde plaats in de eindstand van de Baja Hail. Een resultaat dat ver onder de verwachtingen van het duo blijft. De anders steeds goed geluimde Tom Colsoul was dan ook net dat tikkeltje minder goed gezind.

“Het is moeilijk om te vatten. Het gevoel was nochtans goed, tot we tijdens de neutralisatie onze tijd zagen. Eerlijk, ik begrijp er niets van. Tijdens het tweede deel hebben we geprobeerd om een tand bij te zetten, maar ook dat haalde niets uit. We hebben de ganse dag gevochten met de wagen. Dat Nasser sneller is dan wij, dat begrijp ik. Maar dat het verschil zo groot is, neen dat gaat er bij mij niet in. Het is frustrerend als je niet weet wat er scheelt.”

De Hail Baja was de laatste voorbereidingswedstrijd op de Dakar die op 2 januari in Jeddah van start gaat. Tom Colsoul is daar één van de kanshebbers op een mooie plaats in het klassement.