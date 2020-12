Tom Colsoul jaagt op Wereldbekerwinst in Hail Baja: “Het tijdverlies van maandag is niet dramatisch”

Het voorbije weekend en halverwege deze week wordt in Saoedi-Arabië de finale van de Wereldbeker cross-country bajas georganiseerd. Twee wedstrijden van telkens twee dagen met op zondag een rustdag en maandag als voorbereiding op de slotwedstrijd van dinsdag en woensdag. Na een door corona fel geteisterd seizoen staan Bernhard Ten Brinke en Tom Colsoul aan de leiding. Colsoul won in 2018 al eens de Wereldbeker aan de zijde van de Pool Przygonski. Dit jaar kan hij opnieuw winnen, op voorwaarde dat hij samen met Ten Brinke de Rus Vladimir Vasilyev (Mini John Cooper Works) weet af te houden. Het verschil tussen beiden is 1.5 punt.

Ideaal scenario

Ondanks het tijdverlies van Bernhard Ten Brinke en Tom Colsoul maakt die laatste zich weinig zorgen. Het duo mag dinsdag als zesde de woestijn in, een ideaal scenario volgens Colsoul.

Tom Colsoul (44) zit al volledig in Dakarmodus. De focus om de komende weken te presteren is er nu al. “Dat hoort ook zo te zijn”, zegt de Landenaar. “In eerste instantie zijn we hier om de Dakar voor te bereiden. In tweede instantie om de Wereldbeker proberen te winnen. In 2018 lukte me dit al. Het doel is om die prestatie dit jaar te herhalen.”

“Het tijdverlies van maandag is niet dramatisch. Omdat we in de Wereldbeker aan de leiding staan, moesten we als eerste de woestijn in. Omdat de motorrijders de eerste 80 km een andere piste namen, moesten wij dus écht de lijnen uitzetten. We hebben hier nooit gereden en verloren aanzienlijk was tijd. Na 50 km koos ik een verkeerde piste en liet ik daar enkele minuten liggen.”

“Dinsdag starten we in een zetel en kunnen we jacht maken op Vasilyev. De dingen die we vandaag geleerd hebben, nemen we mee naar morgen, volgende week en de Dakar. Neen, onze kansen op eindwinst in de Wereldbeker zijn na vandaag zeker nog niet verkeken.”

De slotwedstrijd dinsdag en woensdag vindt plaats op een gelijkaardig parcours als dit weekend.