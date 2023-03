Tom Christiaens en KHO Bierbeek winnen streekderby tegen Linden en lopen opnieuw in op titelconcurrent Humbeek: “In het voetbal weet je nooit wat er kan gebeuren”

Dat laatste is ook geen totale verrassing als je weet dat concurrent Bierbeek er de week voordien zijn tanden stuk op beet. “Rhodienne-De Hoek is altijd wel een lastige opponent en gewoon een goede ploeg, in die zin staat ze momenteel een beetje onder haar waarde gerangschikt”, vindt Tom Christiaens. “Niet dat we tegen hen slecht voor de dag kwamen vorige week, maar we konden onze dominantie aan de bal toen niet meteen in concreet doelgevaar omzetten. Gelukkig lukte ons dat gisterenavond in Linden een stuk beter, al ging het dan niet zo makkelijk als de 0-3-eindscore doet vermoeden.”

“Het was een typische derby, fel en hard over en weer en daardoor ook heel plezant om te spelen. (lachje) We acteerden in een gelijkaardig spelsysteem als Linden en dan kwam het erop aan om in de eerste plaats je rechtstreekse tegenstander te overtreffen. Maar uiteindelijk staat of valt alles met efficiëntie in de zestien en we wisten echt wel op de ideale momenten de weg naar doel te vinden.”

Scorende wingback

Ook de rechterflankspeler kwam tot scoren met die 0-2 kort na de pauze. “De hele flank voor je rekening nemen is best vermoeiend, maar het grote voordeel is wel dat je vaker voor doel komt”, knipoogt de wingback. “En als je dan op tijd en stond eens op doel besluit, dan kan er altijd wel eens eentje tegen de touwen gaan. Makkelijk was het nochtans niet, want ik nam die voorzet vanaf links zowat half in de volley. Maar het gaf ons wel wat meer ademruimte en een kleine twintig minuten voor tijd was de wedstrijd beslist. En dan te denken dat we met Vanhoyland, Zaidi, Bache en Beeken toch een aantal basispionnen moesten missen.”

Eindrondeticket

“In welke mate we nog geloven in de titel? Die zeven punten blijven een relatief grote kloof zo kort voor het einde, maar je ziet wel dat ze ook bij Humbeek geen foutloos parkoers kunnen afleggen. We zijn om te beginnen blij dat die serieuze dip die we gekend hebben eindelijk achter de rug lijkt. Nu willen we in eerste instantie nog zo hoog mogelijk eindigen en trachten die tweede plaats en het eindrondeticket veilig te stellen. Maar we moeten nog naar Humbeek halfweg april, dus in het voetbal weet je maar nooit wat er kan gebeuren”, aldus nog Tom Christiaens.

