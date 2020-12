Tom Bosmans plant comeback: “Zat aan de grond omdat ik van ene accident naar het andere fietste”

Bij de beloften was Tom Bosmans vier jaar aan de slag bij VL Technics-Abutriek, voorganger van het GM Recycling Team van West-Vlaming Rudy Vandenheede. Na die beloftenperiode probeerde hij het in 2017 bij het continentale Pauwels Sauzen-Vastgoedservice. Die vijf seizoenen werden getekend door een reeks zware valpartijen plus een ernstig trainingsongeval met een vrachtwagen. “Na die klap lag ik een week op intensieve zorgen”, verduidelijkt Bosmans die nadien in onder meer de Antwerpse Havenpijl, de Ronde van Namen en Dwars door het Hageland zwaar ten val kwam. “Het was alsof ik van het ene accident naar het andere fietste. Het seizoen 2018 zou ik bij Steeds Vooraan Kontich beginnen. Plots zag ik het niet meer zitten. Mentaal én fysiek was ik door al die tegenslagen volledig naar de vaantjes. Twee jaar zat ik niet op mijn fiets, twee jaar keek ik geen enkele keer naar koers op televisie. Dat was voor mij veel te onaangenaam.”