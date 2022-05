Tom Boonen van start in Porsche Carrera Cup Benelux: “Racen in de sterkste competitie van de Benelux”

“Klopt”, vertelt de voormalige wereldkampioen wielrennen die al jaren zijn ding op vier wielen doet. “Ik reed de laatste jaren vooral lange wedstrijden, met een prototype, waaronder de 24 uur van Zolder. Dat zijn races waar strategie en uithouding de sleutels tot succes zijn, naast snelheid. In de Porsche Carrera Cup Benelux race je tweemaal een half uur per weekend en alle deelnemers beschikken over een identieke wagen, de laatste raceversie van de legendarische Porsche 911. Dat betekent dat het allemaal aankomt op de vorm van de rijder zelf. Dat trekt me ook enorm in deze competitie aan, zeker omdat je weet dat je op deze manier ook progressie maakt. Je moet wel tot het uiterste gaan als je niet achteraan wil eindigen.”

Sterke kalender

Boonen racet in de kleuren van RedAnt Racing, een Oost-Vlaams team met heel wat ervaring met de Porsche en kan ook op twee sterke teamgenoten rekenen, met name tweevoudig kampioen Xavier Maassen en Sam Dejonghe, die intussen ook bekend als F1-commentator is. De vierde rijder in het team is ondernemer Luc Vanderfeesten, die onder meer twee Porsche dealerships in zijn portefeuille heeft. “De keuze was snel gemaakt, want ik ben ook een Porsche-liefhebber”, aldus Boonen. “Bovendien is deze competitie het beste wat er op dit moment in de autosport in de Benelux te vinden is. Bovendien hebben de organisatoren een sterke kalender samengesteld, met de FIA WEC in Spa-Francorchamps, de ADAC GT op Circuit Zandvoort, sterke nationale meetings in Zolder en Assen, en tot slot de European Le Mans Series op Barcelona en de DTM-finale in Hockenheim.”