Tom Boonen start in eerste rally: “Genieten van elke meter aan het stuur van een legendarische auto”

Op zaterdag 8 juli 2017 startte ex-wereldkampioen wielrennen Tom Boonen voor het eerst in een autosportwedstrijd op circuit. Nu meer dan vijf jaar later zal de voormalige wielerster zijn debuut in de rallysport maken. Tijdens de Legend Boucles @Bastogne 2023, met start op zaterdag 4 februari, kruipt Boonen achter het stuur van een Porsche 911 uit de stal van BMA om kennis te maken met een totaal nieuwe discipline in de autosport.

“Mijn doel? Genieten van elke meter van dit prachtige evenement aan het stuur van een legendarische auto”, aldus de winnaar van niet minder dan 150 wielerwedstrijden, waaronder tal van klassiekers en het WK in 2005.

Tom Boonen heeft sinds zijn start in zijn eerste race al heel wat ervaring op circuit vergaard. Zo startte hij meerdere malen in wedstrijden tijdens de Spa Euro Race en het Racing Festival, beide organisaties van de RAC Spa. Afgelopen seizoen onderscheidde Boonen zich in de Porsche Carrera Cup Benelux, met meerdere zeges in de klasse Pro-Am en een derde plaats in het kampioenschap.

“Het is inderdaad mijn eerste rally”, vertelt de man uit de Kempen, “maar ik liep al lang rond met het idee om iets op rallywegen te doen. Dat ik dat nu kan doen met een Porsche, het merk dat me bijzonder nauw aan het hart ligt en in een prachtig event als de Legend Boucles @Bastogne, maakt het verhaal compleet. Het is Pierre (Delettre) die met het idee aan kwam draven en alle puzzelstukken vallen op zijn plaats om het tot een mooi avontuur te maken, met dank aan Porsche in België. De keuze voor BMA, het team van Bernard Munster, is ook niet toevallig, want de structuur van de voormalige rallykampioen is een absolute referentie, zeker met Porsche. Ik kijk er echt naar uit, al is het helemaal anders dan racen op circuit, zeker omdat je in een rallywagen moet leren luisteren naar je corijder, terwijl je vol gas rijdt en dat is iets wat ik tot dusver nog nooit gedaan heb…”

Eer om met Tom te werken

Ook ten huize BMA is de ‘goesting’ om met Tom Boonen in een Porsche 911 aan de slag te gaan groot. “Ik wil Pierre (Delettre) alvast bedanken voor het idee en Porsche Import Belgium voor de steun”, opent Bernard Munster, de man achter BMA. “Het is een privilege om met een topsporter als Tom te mogen werken en wij gaan er alles aan doen om hem bij zijn debuut zo goed mogelijk te begeleiden. De Legend Boucles @Bastogne is overigens een perfect kader om een debuut in deze mooie sport te maken. En dat kunnen doen in een Porsche 911 is gewoonweg fantastisch!”

Tijdens een test voor de wedstrijd zal Tom Boonen kennis maken met de wagen en zijn nieuwe corijder.