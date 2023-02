Tom Boonen geniet van debuut in rally: “Dit is het mooiste dat ik in de autosport al ooit gedaan heb”

Hij stond voor een fantastisch weekend, maar tevens een enorme uitdaging: Tom Boonen maakte afgelopen weekend zijn rallydebuut in misschien wel één van de zwaarste rallywedstrijden van ons land en dat aan het stuur van een rallymonster. Boonen reed de Legend Boucles, in en om Bastogne, met een Porsche 911 SC uit 1982 van het team BMA en deed wat hij moest doen: uitrijden, ervaring opdoen en vooral ontzettend genieten. “Dit is het mooiste dat ik in de autosport al ooit gedaan heb”, aldus Boonen na de wedstrijd.

“Wat een weekend, ik ben nog aan het nagenieten”, vertelt Tom Boonen op maandag. “Al tijdens de verkenningen op vrijdag had ik snel door hoe plezant dit zou worden, maar tegelijkertijd besefte ik stilaan wat een intens weekend dit ging zijn. We zijn ‘s morgens op pad gegaan, heel de dag de verkenningen afgewerkt, naar de handtekeningensessie getrokken en vervolgens nog aan de nota’s gewerkt tot ’s avonds laat.”

Voor Tom Boonen was niet alleen het rijden zelf nieuw, in de rallysport is het werken met een corijder uiteraard cruciaal. In het geval van Boonen werd het de ervaren Erwin Mombaerts. “Erwin en ik hebben al snel besloten om met het basissysteem te starten, gezien ik ook nog eens de wagen moest leren kennen. Ik kan je verzekeren dat er enorm veel nieuwigheden op me afkwamen en ik heb heel vaak het gevoel gehad dat er nog heel veel marge was (lacht). Maar wat met vooral opviel, is hoe intensief zo’n weekend wel is. Dat is een heel verschil met racen op circuit, want hier vertrek je voor dag en dauw en je bent pas ’s avonds laat weer terug.”

Hart aan de rallysport verloren

De tweede dag was eigenlijk de hoofdschotel, met proeven op onverhard en “vooral geen verkenningen”, gaat Tom Boonen verder. “Zaterdag hadden we voorbereid, maar op zondag moesten we zoals het reglement het aangeeft, rijden met nota’s die de organisatie vooraf had gemaakt. Dat was pas echt een uitdaging. Nu de laatste proef van de rally is misschien wel het mooiste wat ik zelf al ooit gezien heb…”

Tom Boonen verloor in Bastogne zijn hart aan de rallysport, “en dat heeft ook te maken met de gelijkenissen met wielrennen. Het is een hele dag actie en je ziet de fans werkelijk volgen, zoals dat in een klassieker vaak ook gebeurt. De sfeer is ook te vergelijken. We zijn eenmaal de weide ingegaan en meteen stond daar twintig man om te helpen… Echt super. Ik denk dat er dit jaar nog wel een rally op mijn programma zal staan, maar hoe en wat dat weet ik nog niet. Hoe dan ook, dit is het mooiste dat ik in de autosport al ooit gedaan heb!”

Tom Boonen en Erwin Mombaerts werden 45ste, “maar het resultaat is hier echt van ondergeschikt belang, hier primeerde het plezier!”