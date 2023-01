Toernooi TC Ghistelehof: winst voor ancien Jeroen Roose in mannen 2

Op het toernooi van TC Ghistelehof Sportcomplex werd ancien Jeroen Roose de primus in mannen 2. TC Ghistelehof deed het ook voortreffelijk met maar liefst drie eindzeges in het enkelspel.

Mannen 2 was de hoogste reeks in Ghistelehof Sportcomplex en de ervaren Jeroen Roose, ex-A-speler en nog steeds goed voor 90 punten, zette alle concurrenten op een zijspoor. Roose won vrij makkelijk de eindstrijd met 6-0,6-3-cijfers van Oost-Vlaming Tanguy Catrysse, een 80-punter van TC Rasco. Ostend TC boven in mannen 3 en 4. Matthias Magnus won in reeks 3 vlotjes de eindstrijd van zijn clubgenoot Steven Steenhoudt, maar laatstgenoemde maakte zijn zondag goed door de finale van mannen 4 te winnen van de plaatselijke Pieter Proot.

Drie thuiszeges

De organiserende club deed het ook prima in het enkelspel want maar liefst drie plaatselijke leden stonden op het hoogste schavotje. In mannen 6 verwees Yrjo Cuffez Arne Himpe van TC Houtland naar de tweede plaats terwijl 40-punter Sonja Boedt in de slotwedstrijd van vrouwen 3 een mooie performance lukte tegen 50-punter Veerle Vanthournout van TC De Koddaert. In vrouwen 5 kon het voor Ghistelehof niet meer fout lopen want Joke Booy won een Gistels onderonsje met 6-3,6-1-cijfers van haar clubgenote Morgane Devreker.

Kevin Devos in dubbel

Er stonden ook negen dubbelreeksen in Gistel op de rol en daarin blonk 3-punter Kevin Devos van Ostend TC uit. Hij zegevierde met Svetlana Ragozina in dubbel gemengd 60 punten en met Angeliqiue Devos in dubbel gemengd 15 punten. Thuisclub Ghistelehof mocht ook twee keer juichen. Het Gistels duo Leen Vandewalle - Stijn De Laere won het pleit in dubbel gemengd 30 punten en Stefanie Donies bleef in dubbel vrouwen 15 punten ongeslagen aan de zijde van Katrien Slabbinck van het Nieuwpoortse TC Issera. De andere winnaars in het dubbelspel waren Kevin Petitpierre - Bruno Vernaillen (DM60, TC Vicogne), Tim Christensen - Uri Christensen (DM30, Houthulst en Staden), Yves Biervliet - Filip Defever (DM15, Parc Astrid), Corinne De Coninck - Tessa Van Crugten (DV 60, Koksijde en Issera) en Maud Kerkaert - Louise Reyniers (DV30, Parc Astrid).