Toekomst Rupel Boom opnieuw in gevaar. Investeerder Nathan Crockett draait geldkraan (gedeeltelijk) dicht: “Ik ben geen onuitputtelijke geldbron”

Voetbal eerste nationaleHet zijn (alweer) woelige tijden bij voetbalclub Rupel Boom. Op sportief vlak zal de degradatiestrijd vermoedelijk tot de laatste speeldag duren en dan is er nog de zoveelste herstructurering in de bestuurskamer op korte tijd, gekoppeld aan (alweer) financiële perikelen. Het engagement van investeerder Nathan Crockett leek lange tijd niet ter discussie te staan, maar een persbericht dat het in december afgetreden bestuursduo Van Den Wijngaert-Sambay woensdag de wereld in stuurde, plaatste die betrokkenheid in een ander daglicht. Hoog tijd dus voor een gesprek met de Amerikaanse ondernemer.

Voormalig CEO Geert Van Den Wijngaert en ex-sportief directeur Sébastien Golfa Sambay kaderen hun vertrek op 12 december in het gegeven dat “Crockett niet langer de verdere werking van de club wilde bekostigen en de dagelijkse werking wilde overlaten aan een lokaal bestuur, in samenwerking met de Vlaamse zakenman Robert Maes.” Maes werd in 2019 nog gelinkt aan KV Oostende toen hij mogelijke Japanse investeerders in contact bracht met de kustploeg. Nu zou hij Crockett aangeraden hebben om niet langer geld te spenderen aan de Rupel Boom.

“Volkomen in strijd met de uitspraken rond continuïteit en verbondenheid die Nathan in een videoboodschap op 19 oktober nog had verzekerd”, halen Van Den Wijngaert en Sambay verder nog aan in hun communiqué. “En des te verrassender voor ons omdat wij tijdens onze werkzaamheden steeds alles in overleg én met akkoord van de eigenaar hadden gedaan. We werkten ook stipt binnen de goedgekeurde begroting.” Een duidelijk statement van het duo aan het adres van hun voormalige voorzitter en dus werd het, een maand na datum, hoog tijd dat die zelf reageerde.

Waarheid

“Dat wilde ik eigenlijk al veel langer doen, maar het werd me steevast afgeraden door een aantal mensen”, zegt Crockett. “Maar ik ben iemand die open en eerlijk is en dan vind ik het belangrijk om iedereen toch een zeker inzicht te geven in de situatie. Laat me dus beginnen met te zeggen dat alles wat in het persbericht staat een grond van waarheid bevat. Met die belangrijke nuance dat het er cruciale elementen niet worden vermeld.”

“Wat de aanleiding was voor het vertrek van het vorige bestuur? Op een bepaald moment stelde ik vast dat ik op enkele maanden tijd al meer geld naar Boom had gestuurd dan initieel voorzien was voor het hele seizoen. En de vraag naar méér geld bleef komen. Toen enkele lokale mensen me daarop aanboden om de boeken na te kijken, ging bij mij het idee leven om de club terug in handen te geven van een lokaal bestuur. Dat vertelde ik ook in alle transparantie aan het vorige bestuur, maar dat idee zagen zij als een signaal om halsoverkop te vertrekken en de spelers en pers in te lichten. Dat was helemaal de bedoeling niet en plots moesten we, geheel onvoorzien, de zaken concreet gaan herstructureren.”

“De rol van Robert Maes in dit verhaal? Hij contacteerde me om te praten over Rupel Boom, als man van de streek. We praatten over allerlei onderwerpen, ook over de werking bij de club en daarbij maakte hij me vooral duidelijk dat de huidige gang van zaken niet was zoals het hoorde en dat bleek ook. Het totaalplaatje van wat ik nu zie en hoor, komt niet overeen met wat me maandenlang werd gezegd.”

Lijken uit de kast

“Bij het nakijken van de boekhouding door mensen die er jarenlang mee vertrouwd waren, vielen heel wat lijken uit de kast. Het geld dat werd opgestuurd werd niet of slechts gedeeltelijk gespendeerd aan datgene waarvoor het bestemd was. We worden met achterstallige betalingen geconfronteerd, met openstaande schulden waarvan ik dacht dat ze al lang afgelost waren en daarnaast werden er ook enkele veel te hoge (lees: voor de club onhaalbare red.), tweejarige contracten afgesloten met bepaalde spelers. Was ik op de hoogte van contacten en contracten met spelers? Ja. Maar ik viel bijna van mijn stoel toen ik zag wat er daadwerkelijk op papier stond.”

“En wat dat betreft steek ik zeker de hand in eigen boezem. Ik was goedgelovig, naïef en sloeg meerdere waarschuwingen in de wind. Ik had alles nauwgezetter kunnen en moeten opvolgen, maar tegelijkertijd is het ook niet onlogisch dat je vertrouwt op mensen waarbij je er van uit gaat dat het zakenpartners zijn die doen wat ze beloofden. Ik probeer altijd het goede in mensen te zien en ben niet snel geneigd om een negatief oordeel te vellen over iemand, achter de rug te praten of iemand met de vinger te wijzen. Ook nu ben ik niet uit op een oorlog met het oude bestuur. Maar ik ontken niet dat ik met een heel ongemakkelijk gevoel en veel frustraties achterbijf.”

Stoppen

“Of ik er aan dacht te stoppen? Dat ging al door mijn hoofd ja. Maar ik ben er de man niet naar om de handdoek zomaar in de ring te gooien”, zegt Crockett. “Ik ben geen opgever en wil niets liever dan met een oplossing te komen die de club er weer bovenop helpt. Maar die oplossing mag niet louter zijn ‘meer geld opsturen’. Er is een Amerikaans gezegde. Shame on you if you fooled me once. Shame on me if you fooled me twice. De eerste keer ligt de verantwoordelijkheid van me te ‘foppen’ bij de andere partij, maar als het een tweede keer gebeurt, draag ik ook een deel van die verantwoordelijkheid. Daar ben ik nu erg voor op mijn hoede.”

“Ik ben trouwens ook geen eigenaar van Rupel Boom. Ik ben een investeerder in een non-profit organisatie, een vzw, geen bedrijf. Er zijn geen aandelen te verdelen. Er waren plannen om dat te veranderen en om later de mogelijkheid te bieden aan anderen om mee te investeren, maar zover kwamen we niet. Nu ben ik dus de enige ‘donor’ en in de eerste plaats een ondernemer met bedrijven hier in de VS. En ook hier loert de economische crisis om de hoek. Dan moet ik ook aan mijn eigen belangen denken, die van de mensen die voor me werken en die van mijn familie. Ik kan mijn leven hier niet op pauze zetten, maar ik wil wel blijven helpen.”

Oplossingen

“Ben ik dus nog bereid om geld te investeren? Ja, maar niet zoveel meer dan ik al deed. Ik ben geen onuitputtelijke geldbron. En dan hou ik mijn opties open voor het verdere verloop. Ik ben in gesprek met landgenoten om te bekijken of zij in dit verhaal willen stappen, maar het liefst van al zie ik mensen uit de streek van Boom opstaan. Willen zij een nieuwe voorzitter, dan sta ik die plaats graag af. Het was ook nooit mijn ambitie om tot voorzitter te worden benoemd. En ik ben er ook helemaal niet op uit om nog delen van het geïnvesteerde geld te recupereren.”

“Maar het is wel noodzakelijk voor het voortbestaan van de club dat er zich lokale investeerders en sponsors engageren voor de club. Daar wezen enkele fans me trouwens op bij het begin van het seizoen, besef ik net. Als een club of onderneming te veel afhankelijk is van een enkele geldstroom, bestaat de kans dat ze niet meer op eigen benen kan staan als je te veel ineens geeft. Daarom doe ik een warme oproep om te praten en samen te werken.”

Strijdvaardig

“Ik ben zeker nog strijdvaardig. Zelfs als we het seizoen zouden afwerken met een kleinere kern en er een degradatie volgt, hoeft dat niet te betekenen dat ik er mee ophoud. Zolang de opbouw daarna maar gebeurt met een betrouwbaar team. Hoe deden de mensen het hier vroeger, voor de Spanjaarden? Of stel dat ik om het leven kom in pakweg een vliegtuigongeluk? Mijn vrouw zal, hoe begripvol en ondersteunend ze ook is, geen geld meer opsturen, dat kan ik je wel vertellen. Wat zou dán het plan B zijn? Daar moet men over nadenken.”

“Heb ik spijt van mijn beslissing om in dit verhaal te stappen? Daarvoor is mijn ervaring met België en de mensen in Boom te veel een verrijking. We kregen al zoveel moois terug dat de huidige situatie niet alles mag overschaduwen. Als ik je zeg dat mijn gezin als een van de weinige Amerikanen supporterde voor de Rode Duivels tijdens het afgelopen WK zegt dat ook al iets over de verbondenheid die ze met België voelen. Maar ik ben heel eerlijk. Vanuit zakelijk standpunt was dit niet mijn beste beslissing.”

Loze beloftes

“Op dit moment heb ik het gevoel dat ik te veel betaalde voor de club en dat de gemaakte beloftes helemaal niet zijn nageleefd. Dit is niet het project waarvoor ik me engageerde afgelopen zomer. Een project waarbij ik me initieel alleen op de gemeenschap en de jeugdacademie wilde richten. Ik heb het dus niet over het sportieve. Ook al werd me verteld dat we zouden meedoen voor de top drie, dan nog kan het sportief tegen zitten. Daar ben ik me van bewust.”

“Maar ik kan ook niet van de indruk ontdoen dat veel clubs met minder middelen in staat zijn om wel een goed elftal op de been te brengen en resultaten te boeken. Ik werd ook terecht gewezen op de stelling dat je een team bouwt en het niet kan kopen. Maar de realiteit was ook dat er geen spelers meer waren. We moesten dus wel een nieuwe kern samenstellen en die verantwoordelijkheid liet ik aan zij die claimden er ervaring mee te hebben.”

Zware contracten

En voor een deeltje van die spelersgroep zoekt men bij de Steenbakkers nu een oplossing. Zes spelers (Senne Vits, Yasin Aydouni, Charni Ekangamene, Ivan Lendric, Maxime Thiel en Emil Abaz, al voetbalt die al sinds oktober 2020 in Boom) kregen naar verluidt te horen dat ze mogen vertrekken. De wintertransfer van Cheikna Touré werd geannuleerd. De Nederlandse spits trainde al sinds begin oktober mee maar kon niet aangesloten worden voor de jaarwisseling omdat hij dit seizoen al op veld stond bij de Zweedse vierdeklasser Asarums. Omwille van de financiële situatie wordt er nu afgezien van zijn transfer.

“Er zijn contracten afgesloten die veel te zwaar doorwegen. Ik hoop dus ook op de goodwill van bepaalde spelers om met ons in gesprek te gaan over hun contractvoorwaarden. Als zij daar aan vasthouden, al dan niet omdat anderen hen daartoe aanmanen, dan is dat hun recht. Maar ik hoop dat ook zij beseffen dat ze, door in gesprek te gaan, iets kunnen terugdoen voor de club en elders voetballer kunnen blijven.”

“Sommige spelers stellen intussen ook de vraag of ze in de toekomst nog betaald zullen worden. Dan bedank ik hen in de eerste plaats voor hun geduld en in tussentijd zoeken we verder naar oplossingen om de kosten te dekken. We vragen hen niet om gratis te spelen en hebben er ook begrip voor als ze tijdens de transferperiode willen overstappen. Als er meer duidelijkheid is, zullen we hen dat in alle transparantie laten weten.”

Bepalende weken

“Ik besef in elk geval de urgentie en dat de komende weken bepalend zullen zijn voor de toekomst van de club, het team, de spelers individueel en de gemeenschap. Weldra volgt er een uitspraak in de rechtszaak die destijds werd aangespannen tegen Beerschot rond de stopzetting van de samenwerking in het kader van de jeugdwerking enkele jaren geleden heb ik begrepen. Een positieve uitkomst daar, kan een onverwacht steuntje in de rug zijn. En zoals gezegd blijven we in tussentijd op zoek naar mensen die bereid zijn om Rupel Boom een helpende hand aan te reiken.”

Wordt vervolgd.

