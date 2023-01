Toby Bossaert en Adinkerke zetten Jonkershove met 5-0 opzij: “Op deze ploeg valt te bouwen”

voetbal vierde provinciale AWS Adinkerke startte afgelopen weekend het nieuwe jaar met een valse noot door met 5-2 te verliezen tegen Handzame. Enkele dagen later was de kustploeg wel succesvol in haar inhaalwedstrijd op woensdagavond. De paars-witte formatie zette Jonkershove met forfaitcijfers opzij en komt zo tot op één punt van het leidersduo Koksijde-Oostduinkerke en Handzame in vierde provinciale A.

“Met hoge pressing op het veld van de tegenstander waren wij de dominante ploeg”, steekt flankspeler Toby Bossaert van wal. “Het resulteerde in enkele kansen, maar het was wachten tot de 35e minuut toen onze spelverdeler Jean-Baptiste na een knappe individuele actie alleen voor het doel opdook en ons op voorsprong zette. Vlak voor de pauze zette ik de 2-0 op het bord: de tegenstander kreeg een korte hoekschop niet weggewerkt en ik kon vanop de rand van de zestien meter de bal enig mooi in de verste hoek plaatsen. Met een dubbele bonus op zak voetbalden we in de tweede helft comfortabel naar een 5-0-overwinning.”

Het was een deugddoende overwinning voor Adinkerke, dat het jaar startte met een forse 5-2-nederlaag in Handzame. “Ginds schoten we in eigen voet”, vervolgt Bossaert. “Na tien minuten spelen stonden we op een 0-2-voorsprong. Concentratiefoutjes brachten Handzame echter opnieuw in de match. Na een rode kaart met bijbehorende strafschop, aan de start van de tweede helft, konden wij de ruimtes niet allemaal meer belopen. Zo liepen wij op die ruime en overdreven nedelaag.”

Jong veulen

Adinkerke is met tien zeges in haar jongste elf matchen wel in vorm en dat vertaalt zich ook in het klassement. “Na een mislukte start hebben wij inderdaad de rug gerecht. Er zijn zeven ploegen die op een zucht van elkaar staan in de kop van het klassement en wij willen net als hen minstens een plaatsje in de eindronde bemachtigen.”

Bossaert is met zijn 21 lentes met voorsprong het jongste veulen in de doorgaans oudere ploeg van Adinkerke, dat met heel wat dertigers speelt en met Jurgen Schoolaert zelfs een veertiger binnen de rangen heeft rondlopen. “Ik voel me hier zeer jong”, lacht Bossaert voort. “Ondanks hun gezegende leeftijd kunnen wij echter zeker bouwen op die oude garde. Ze brengen mentaliteit en ervaring binnen de ploeg, waar heel wat concurrenten jaloers op zijn”, besluit de snelle rechtsvoor.

Lees ook: meer provinciaal voetbal