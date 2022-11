Tobias Vermeiren en KAC Betekom op puntenjacht tegen Schoonbeek-Beverst: “Het is stilaan niet vijf voor twaalf, maar twaalf uur”

“Schoonbeek-Beverst is inderdaad een nieuwe naam in de reeks dus heel veel weet ik niet van hen af”, opent Vermeiren. “Ze draaien wel vlot mee in de subtop, dus ze zullen wel over voldoende kwaliteit beschikken voor het nationale voetbal. Wij zullen dus minstens hetzelfde moeten brengen dan hen om punten te rapen.”

Zeven op negen

“De komende drie weken zijn heel belangrijk voor ons want we spelen buiten Schoonbeek ook nog tegen Kampenhout en Nijlen” gaat Vermeiren voort. “Ik vind dan ook dat we daarin toch voor een zeven op negen moeten gaan want het is stilaan niet vijf voor twaalf, maar twaalf uur. Het absolute minimum is zes op negen en natuurlijk liefst negen op negen. Maar we moeten ook realistisch zijn. Het seizoen is natuurlijk nog heel lang, maar je wil toch niet te lang onderin blijven hangen. Want er zijn heel wat ploegen in de reeks waartegen het niet vanzelfsprekend is om punten tegen te rapen.”

“We hebben tot dusver vier keer verloren, want op zich niet zo veel is voor zo laag te staan. Maar we hebben ook te vaak gelijkgespeeld. Dat zouden we toch moeten zien om te buigen in driepunters. We spelen op zich niet slecht, maar het is nu éénmaal een gegeven dat we te veel goals slikken. Dat is zeker niet de schuld van de verdediging alleen want verdedigen doe je met de ganse ploeg. Maar er zijn wel enkele situaties geweest waar we scherper of beter konden doen. En dan stonden we nu eerder rond plaats vijf of zes. Maar dat is natuurlijk praat achteraf.”

Frustrerend

“Eerlijk gezegd heb ik dit seizoen nog maar twee keer het gevoel gehad dat we niets gingen rapen” duidt de Betekomse nummer elf. “Dat was op de openingsspeeldag tegen Wezel waar we terecht verloren. En enkele weken terug op Pelt, waar we met geluk een puntje pakten. Maar in alle andere matchen zijn we niet weggespeeld, maar pakten we wel te weinig punten in verhouding. Dat is heel frustrerend, maar het is aan ons als groep om dit zo snel mogelijk om te keren. En dan kan er nog veel mogelijk zijn.”

De uitmatch bij Termien, die gepland stond op zondagnamiddag 27 november, zal pas gespeeld worden op zondag 8 januari om 15u. Op zondagnamiddag 27 november om 14u spelen de Rode Duivels hun tweede match op het WK tegen Marokko waardoor er die dag geen voetbal in het nationale voetbal mag plaatsvinden. Het kort de winterstop van Vermeiren en co dus daardoor wel met één week in.