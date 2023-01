Tobias Vermeiren en KAC Betekom na knappe zege bij Geel met vertrouwen voor komst van Beringen: “Kloof proberen maken met de ploegen onder ons”

Twee van de drie Betekomse goals werden gemaakt door Cédric Mateso-Liongola. Tussendoor pikte ook invaller Kevin Janssens zijn goaltje mee. Tobias Vermeiren, tegen Termien vorig weekend nog geschorst, zag het graag gebeuren: “Wij waren in de heenronde al de enige ploeg die van Geel kon winnen en dat kunstje herhalen we dus gewoon opnieuw. Ik denk dat we wel moeten toegeven dat we heel efficiënt zijn geweest. In balbezit waren we vaak te onrustig. Ik denk dat onze positie in de stand daar wat mee te maken heeft. En dat is niet nodig, want we hebben de kwaliteiten. Net zoals efficiënt zijn ook een belangrijke kwaliteit is.”

Bonus

“Elk punt dat we pakken tegen een ploeg uit de top-vijf beschouwen we als een bonus dus deze drie tegen Geel zeker”, gaat Vermeiren voort. “Vooral omdat het de tweede match op vijf dagen was en er nu zaterdag alweer een nieuwe uitdaging wacht. Dan is het mooi als je daar met een goed gevoel naartoe kunt werken. Beringen is inderdaad de ploeg waar ik vorig seizoen nog actief was dus voor mij is het wel een speciale match. Ik ken er nog veel mensen en we zijn ook contact blijven houden. Veel spelers van Beringen zijn ook kameraden geworden.”

“Maar dat zal dit weekend even niet tellen want met Beringen en de week nadien thuis Wijgmaal staan we voor twee heel belangrijke matchen. Het zijn ploegen die net onder ons in de stand staan en dan is het tijd om te oogsten. Vier op zes zou al mooi zijn, maar liever zes op zes. Op die manier kunnen we ook een kloof maken met de ploegen onder ons en kunnen we de blik weer naar boven wenden.”

Geen eindstation

“We maakten door de zege in Geel een mooie sprong van plaats elf naar plaats acht en dat hoeft wat mij betreft zeker niet het eindstation te zijn. De top-vijf is buiten bereik, maar vanaf plaats zes is er nog veel mogelijk. Nu staat daar Sint-Lenaarts met vier punten meer. Zoals ik al zei, hebben we daar ook de kwaliteiten voor. Maar dan moeten we ervoor zorgen dat we op de juiste momenten punten pakken en ook frequenter. Liefst dit weekend al tegen Beringen dus, zodat zij na Geel de tweede club worden waartegen we zes op zes pakken.”

Volgend seizoen

Naar volgend seizoen toe zal nieuwe trainer Mathias Vrebosch alvast een beroep kunnen blijven doen op de diensten van Jorn De Winter, Jarni Pelgrims, Bart Van Den Broeck en doelman Brent Thuys. Die laatste speelde dit seizoen nog geen minuut nadat hij in maart van vorig jaar zijn kruisbanden scheurde. Zijn herstel loopt voorspoedig waardoor het zeker niet uitgesloten is dat hij dit seizoen nog zou kunnen spelen. Aan uitgaande zijde raakte bekend dat centrale verdediger Lennert De Keukeleere Betekom in de zomer verlaat voor derdeprovincialer Haacht Statie, de club waar hij zijn jeugdjaren doorbracht.