Tobias Vermeiren en KAC Betekom kloppen Olympia Wijgmaal met forfaitcijfers en rukken op naar plaats zeven: “Op elk goed moment dat je als ploeg kan scoren, scoorden we”

“Ik weet niet of je de perfecte match kunt spelen, maar die tegen Wijgmaal komt toch wel aardig in de buurt”, opent Vermeiren. “Op elk goed moment dat je als ploeg kan scoren, scoorden we. Na twee minuten, even voor de rust en meteen na de rust. Dan weet je dat het voor Wijgmaal heel erg moeilijk wordt en zaten wij al even na de pauze echt wel in een zetel. Zo hebben we ook meteen revanche genomen voor de, wat mij betreft, onterechte nederlaag uit de heenronde. En winnen we ook weer een midweekmatch na Geel midden januari. Ik zei nog voor de match dat ze beter de Champions League-hymne konden opzetten, want het brengt ons blijkbaar geluk.” (lacht)

Goed gevoel

Een man van de match zoeken was ook zelden zo eenvoudig. “Ik kan inderdaad wel terugblikken op een goede partij. Na twee minuten kon ik er met een afstandsschot 1-0 van maken en even voor de pauze maakten zij een penaltyfout op mij. Ik scoorde dan nog de 4-0 en leverde de assist op corner waaruit we de 5-0 maakten. Het geeft een goed gevoel om belangrijk te zijn voor de ploeg.”

Heel grote stap zetten

“Nog belangrijker waren de drie punten. Het is niet dat we met het mes op de keel speelden, maar we erkenden wel het belang van deze match. Wijgmaal is toch wel een concurrent en die hebben we nu toch op een grotere afstand gezet. Met de vier op zes tegen hen en tegen Pelt trekken we dan ook met het nodige vertrouwen naar Kampenhout zondagnamiddag. Als we ook daar kunnen zegevieren, zetten we echt een heel grote stap richting een derde periode met minder stress en zorgen. Vorig jaar was het hier blijkbaar tot het einde knokken om erin te blijven en dat willen we toch geen tweede keer meemaken.”

Zesde plaats

“Wat mij betreft mag de blik ook wel naar boven blijven, want daar hebben we de kwaliteiten voor. We springen nu van plaats negen naar zeven, op drie punten van plaats zes. De top vijf is echt wel buiten bereik, maar je wil toch altijd zo hoog mikken als speler en dat zou voor ons die zesde plaats zijn. Als we de komende weken constant blijven presteren, moet dat mogelijk zijn.”

KAC Betekom: Lopes Gomes, De Keukeleere (25’ Krauze), El Hadj, Janssens, Vermeiren, Smits (70’ Vander Elst), Mateso-Liongola, Hermans (25’ Nsumbu Tanda), De Winter, Poukens (82’ Henderix), Pelgrims.

Olympia Wijgmaal: Amenga Liongo, Lemmens (46’ Arbai), Van Der Auwera, Vandervondelen, Miri (87’ Geens), Poppe, Alassan, Matuasilua Dinayaku (46’ Ben Hammou), Dupont, Courtrai, Mertens.

Doelpunten: 2’ Vermeiren (1-0), 39’ Janssens (2-0, pen.), 49’ Mateso-Liongola (3-0), 64’ Vermeiren (4-0), 81’ Nsumbu Tanda (5-0).

Geel: Vandervondelen, Arbai.

Rood: 68’ Vandervondelen (W, 2x geel).



