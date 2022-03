Tobias Kjær (Caruur Gent): “We hebben onze status bevestigd tegen Maaseik”

In Denemarken zingt iedereen tijdens elke sportwedstrijd: “We are red, we are white, we are Danish Dynamite!” De supporters van Caruur Gent hebben hun Deense dynamiet flink aan het werk gezien. Tobias Kjær - geweldig ondersteund door de aanvallers Vandecaveye en De Vries - bleef vijf sets lang een ware gesel voor de Limburgse ploeg. Ze werden er nerveus van. Jolan Cox serveerde in de tiebreak de Gentse ploeg op het laatste moment in de vernieling.

Staande ovatie

Caruur Gent verloor erg nipt dit eerste kwalificatieduel voor de play-offs. Kapitein Degruyter en zijn medemaats kregen een terechte staande ovatie van het Gentse publiek.

“Het zou niet onverdiend geweest zijn, wanneer we gewonnen hadden”, reageert coach Van Huffel na deze tweestrijd. “We hadden het moeilijk in de derde set. Maar het team is blijven vechten voor elk punt. We hebben nogmaals getoond dat er een reden is waarom geen enkele ploeg op dit moment tegen ons wil spelen. De teams ontwijken ons terecht en daar mogen we fier op zijn.”

Tobias Kjær, hij scoorde 23 punten, was zichtbaar tevreden met zijn topprestatie.

“Ik denk dat dit mijn beste wedstrijd was, sinds ik in België ben”, glundert de Deense aanvaller. “De EuroMillions League is sterker dan de competitie in Denemarken. Ik ben blij dat ik dit niveau kan tonen tegen een topteam zoals Maaseik. We hebben met het hele team laten zien waarom Caruur Gent de beker heeft gewonnen. Dit is een nieuwe bevestiging dat het verdiend was. De fantastische atmosfeer met onze supporters was geweldig. We voelen dat extra duwtje in de rug. Dat zorgt voor extra motivatie.”

Lees ook: volleybal Euromillions League