Tobias Biekens is matchwinnaar voor Braxgata in derby tegen Herakles: “Eerste thuiszege doet veel deugd”

Het eerste deel van de ION Hockey League werd zondag afgesloten met een derby tussen Braxgata en Herakles. Het was de thuisploeg dat dankzij twee doelpunten van Tobias Biekens het laken naar zich toe trok en stevig in het spoor blijft van de top vier. Dragons hield dan weer een doelpuntenkermis tegen Ukkel Sport: 8-0.

Op de laatste speeldag voor een lange winterstop in de ION Hockey League vochten Braxgata en Herakles het in een Antwerps duel in Boom onderling uit. Beide teams begonnen speeldag twaalf op een gedeelde zesde plaats met achttien punten. Met ook nog de topduels Léopold-Gantoise en Racing-Watducks op de affiche deed de winnaar van het Antwerpse treffen sowieso een uitstekende zaak in het klassement. Het waren twee doelpunten van Tobias Biekens die de wedstrijd beslisten. In de eerste helft rondde hij een actie langs de achterlijn af. Na de pauze werd hij perfect bediend door Nelson Onana en liet hij Herakles-keeper Amaury Timmermans geen kans: 2-0.

“Sedert de start van het seizoen ligt hier een gloednieuw terrein en we grijpen eindelijk onze eerste thuiszege”, lacht Biekens. “De drang om deze match te winnen was zeer groot. Niet alleen omdat je dan met een goed gevoel de winterstop ingaat, maar ook omdat deze derby voor ons altijd belangrijk is. De laatste jaren trokken we tegen Herakles meestal aan het kortste eind.”

In het spoor van top vier

Braxgata, dat vorig seizoen na een moeilijke start toch nog de play-offs haalde, kan ontspannen de winterstop in. Van degradatiegevaar is geen sprake en de kloof met een play-offplaats bedraagt slechts twee punten. “Na de jammere thuisnederlaag tegen Watducks was het voor ons belangrijk om tegen Ukkel Sport en Herakles zes op zes te halen”, zegt Biekens. “Zo blijven we in het spoor van de topteams. Mijn broer Olivier en Agustin Mazzilli speelden na lang blessureleed hun tweede wedstrijd van het seizoen en deden het uitstekend. Dit is een perfecte afsluiter van het eerste deel van de competitie.”

Ook Herakles, dat nu drie punten achterstand telt op Braxgata, is nog in de running om de play-offs, maar moet na de winterstop wel constanter presteren. Vooral het puntenverlies bij de competitiestart tegen Orée en Ukkel kan hen in de eindafrekening zuur opbreken.

Sterk Dragons: 8-0

Dragons was het enige team uit de linkerkolom dat met een thuisduel tegen Ukkel Sport voor een op papier eenvoudigere opstand stond. De jongens van T1 Craig Fulton sloten de eerste seizoenshelft spectaculair af: 8-0 dankzij doelpunten van Felix Denayer (3), Thomas Crols (2), Henri Raes, Max Luyten en Mathew Cobbaert. Dragons miste vorig seizoen voor het eerst sedert 2009 de play-offs, maar deze keer zijn de jongens uit Brasschaat weer helemaal op het goede spoor. Ze gaan de winterstop in met een stevige tweede plaats in het klassement.