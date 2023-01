Tjörven Mertens is snelste junior van het land: “Twee medailles zorgen voor een geslaagd BK”

Tjörven Mertens kan met grote genoegdoening terugblikken op de voorbije Belgische pistekampioenschappen. In de keirin veroverde hij een zilveren medaille. Enkel Tom Crabbe bleef hem de baas. In de finale koos deze het wiel van Mertens. In een spannende eindsprint werd het echt een millimetersprint. In de zuivere sprint behaalde Mertens wel de Belgische titel.

Tactisch sterk

In de sprint komt het er vooral op aan om pure kracht te paren aan de juiste tactiek. Tjörven Mertens slaagde daar met verve in. “In de kwalificaties klokte ik al 10”6. Dat was de sterkste tijd bij de juniores. In de kwartfinale kon ik Niels Appermont uitschakelen. In de halve finale kon ik me ontdoen van Jarne Van Dyck. In de finale stond Nolan Huysmans tegenover mij. Meteen wist ik dat er een sterke tegenstander tegenover mij stond. Wellicht ben ik eerder het type van de pure sprinter, maar Nolan bewees de voorbije weken meermaals dat hij een zeer sterke allrounder is. Hij kan alles aan: van de individuele achtervolging tot de sprint (Huysmans werd Belgisch kampioen op de kilometer, red.). Tactisch klopten mijn wedstrijden. Op basis van snelheid en explosiviteit kon ik het afmaken. Nolan kwam in de laatste rit nog ten val. Op zich heb ik het niet zien gebeuren. Toen ik optrok, zat hij te dicht op mijn wiel en raakte hij het even. Ik hoop dat een en ander meevalt voor hem.”