Tjendo De Cuyper helpt KM Torhout aan knappe zege tegen Jong Essevee: “Zijn al tijdje op de terugweg”

“In de eerste helft was Waregem baas, maar wisten ze hun balbezit niet om te zetten in doelrijpe kansen”, stelt Tjendo De Cuyper. “Wij loerden op de counter, maar vonden geen grote gaten. Na de pauze eisten we steeds meer de bal op. Met een wondermooi doelpunt zette ik mijn ploeg op voorsprong: na een hoekschop van Zulte werd ik gelanceerd en zag ik thuisdoelman Dobbels ver uit zijn doel staan. Vanop de middellijn wist ik de goalie te verschalken met een verre lobbal, die via de paal binnen ging. Tien minuten later schoot Andries een vrije trap in de verste hoek binnen, nadat invaller Vandekerckhove na een knappe rush foutief werd neergehaald aan de rand van het strafschopgebied. In de absolute slotfase scoorde Essevee nog via een strafschop, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar. Samen met de meegereisde supporters en onze B-ploeg vierden we deze deugddoende overwinning.”