Tjendo De Cuyper helpt KM Torhout aan knappe zege tegen Jong Essevee: “We zijn al een tijdje op de terugweg”

Voetbal tweede nationale AOnderin het klassement in tweede nationale A doet KM Torhout een uitstekende zaak met een 1-2-overwinning op het veld van subtopper Jong Essevee B. Tjendo De Cuyper zette de Velodroomformatie twintig minuten voor tijd op voorsprong, waarna Andries de score verder uitdiepte. Zulte maakte in het slot nog een aansluitingstreffer, maar de drie punten bleven in het bezit van Torhout, dat nu Harelbeke en Erpe-Mere achter zich laat in de rangschikking.

“In de eerste helft was Waregem baas, maar ze konden hun balbezit niet omzetten in doelrijpe kansen”, vertelt Tjendo De Cuyper. “Wij loerden op de counter, maar vonden geen grote gaten. Na de pauze eisten we steeds meer de bal op. Met een wondermooi doelpunt zette ik mijn ploeg op voorsprong. Na een hoekschop van Zulte werd ik gelanceerd en zag ik thuisdoelman Dobbels ver uit zijn doel staan. Vanop de middellijn wist ik de keeper te verschalken met een verre lobbal, die via de paal binnenging.”

“Tien minuten later schoot Andries een vrije trap in de verste hoek binnen, nadat invaller Vandekerckhove na een knappe rush foutief werd neergehaald aan de rand van het strafschopgebied. In de absolute slotfase scoorde Essevee nog via een strafschop, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar. Samen met de meegereisde supporters en onze B-ploeg vierden we deze deugddoende overwinning.”

Tiende plaats

Een belangrijke driepunter voor de Velodroomformatie, die nog steeds in de gevarenzone staat. Al telt het met elf eenheden nu al twee punten voorsprong op Harelbeke en zeven punten op hekkensluiter Erpe-Mere. “We waren al een tijdje op de terugweg, met ons gelijkspel op Brakel en de stilgelegde wedstrijd tegen Oostkamp van vorige week, waar we met een 1-0-voorsprong de rust indoken. Puntenwinst zat er al een tijdje aan te komen. Hebben we veel te danken aan de trainerswissel? Moeilijk te zeggen, want Stijn Meert bracht ons ook veel bij. Met Geert Versavel aan het roer hebben we de negatieve spiraal wel weten om te buigen. Met nog vijf wedstrijden te gaan tegen de winterstop, willen we ons tegen de winterbreak graag rond de tiende plaats parkeren.”

Jong Essevee B: Dobbels, Hallaert, Kotchkarov (73' Bracke), De Jaegere, Labie, Biebuyck (73' Heyde), Harinck (78' Abou Bakr), Cappelle (84' De Vriese), El Boutaibe, Demuynck en Sergeant.

Torhout: Dutoit, A. Devos, Tallieu, Ballegeer, De Cuyper (77' Vandekerckhove), Andries, M. Devos, Margo (90' Akhtakhanov), Oumedjeber, Cardon (87' Timmerman) en Huysentruyt.

Doelpunten: 69' De Cuyper (0-1), 79' Andries (0-2) en 91' Hallaert (1-2).

Geel: Ballegeer, Taillieu, Harinck en M. Devos.

Lees ook: voetbal in tweede nationale A