Tjendo De Cuyper en Torhout kennen offday tegen Lebbeke: “Gaven cadeautjes weg”

“Het balbezit en de eerste goede kansen waren nochtans voor ons”, laat Tjendo De Cuyper weten. “We gaven voor rust echter twee doelpunten in cadeauverpakking weg. Eerst werkten we een voorzet te laks en lateraal voor doel weg, waar hun mannetje op de goede plaats stond om af te werken. Later in de eerste helft verslikten we ons eens in balbezit en konden ze met een numerieke meerderheid op ons doel afstormen. Zo stond het 0-2 aan de pauze. In de kleedkamer beslisten we om met een pionnetje minder achterin te spelen, maar dat draaide verkeerd uit want na twee minuten in de tweede helft stond het al 0-3. Dan weet je dat de match eigenlijk al gespeeld is.”

Blessure

De Cuyper stond in de basis, maar werd na veertig minuten vervangen door Martin Puskas. “Toen ik een voorzet trapte, schoot er iets in mijn hamstring”, zucht de flankspeler verder. “Deze week onderga ik een echo om de schade op te meten, maar als ik op mijn gevoel afga, denk ik dat ik niet lang buiten strijd zal zijn. Al is het wel erg jammer dat ik uitviel, want ik begon me eindelijk goed in mijn vel te voelen, nadat ik de voorbije weken wat gesukkeld heb met de naweeën van mijn boosterprik. Ik hoop dat ik tegen de play-offs opnieuw topfit ben om mijn ploeg naar successen te leiden”.

8 mei

Torhout zakt van de derde naar de vierde plaats in het klassement na de nederlaag tegen Lebbeke. “We eindigen liever in de top drie dan erbuiten, maar we zijn al mathematisch zeker van de eindronde en daar ligt onze focus nu echt wel op. Op training zie je dat de coaches ons klaarstomen voor 8 mei. Al willen we deze week wel nog een goed figuur slaan in onze laatste reguliere competitiethuismatch van het seizoen, tegen onze West-Vlaamse gouwgenoot SV Anzegem, voor het oog van onze supporters, die zich ook aan een eetfestijn mogen verwachten”, besluit De Cuyper.

KM Torhout – FC Lebbeke 1-5

Torhout: Dutoit, Taillieu, Ballegeer, Hollevoet (52' Margo), Oumedjeber, Pyck, Andries, Desitter (68' Tanghe), De Cuyper (40' Puskas), Timmerman en Huysentruyt.

Lebbeke: Aeyels, S. De Coeyere, Van Damme, Ajayi (86' Van Den Broeck), Martin, Ben Abbès, Schuddinck, De Vlieger (73' K. De Coeyere), Sey, De Pauw (81' De Jonghe) en Van De Velde.

Doelpunten: 7' De Pauw (0-1), 33' Van De Velde (0-2), 47' Martin (0-3), 64' Ajayi (0-4), 70' Timmerman (1-4) en 78' De Pauw (1-5).

Gele kaarten: 88' Oumedjeber.