Tjendo De Cuyper en Torhout kennen offday in topper tegen Lebbeke: “Gaven cadeautjes weg”

“Het balbezit en de eerste goede kansen waren nochtans voor ons”, laat Tjendo De Cuyper weten. “We gaven voor de rust echter twee doelpunten in cadeauverpakking weg. Eerst werkten we een voorzet te laks en lateraal voor doel weg, waar een speler van Lebbeke op de goede plaats stond om af te werken. Later in de eerste helft verslikten we ons eens in balbezit en kon Lebbeke in numerieke meerderheid op ons doel afstormen. Zo stond het 0-2 aan de pauze. In de kleedkamer beslisten we om met een pionnetje minder achterin te spelen, maar dat draaide verkeerd uit, want na twee minuten in de tweede helft stond het al 0-3. Dan weet je dat de match eigenlijk gespeeld is.”