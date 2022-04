Tiziano Delmotte (KSCT Menen): “Gaan voor de eerste keer voor tweede overwinning op rij”

voetbal 1B Pietro Perdichiz­zi en KVC Westerlo trekken vrijdag­avond vol zelfver­trou­wen naar Moeskroen: “Tonen dat we een waardige kampioen zijn”

De druk is van de ketel voor KVC Westerlo, dat sinds zondagavond zeker is van de titel in 1B. De trotse kampioen kan vrijdag dus vrijuit gaan voetballen op het veld van Excelsior Moeskroen. Volgende week eindigt het seizoen met een galamatch in het eigen Kuipje tegen RWDM.

17:48