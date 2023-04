Titelverdediger Kangoeroes Mechelen en Phantoms Boom beginnen aan de play-offs

BASKETBAL BNXT LEAGUE Luka Kotrulja bezig aan laatste maanden bij Kangoeroes Mechelen: ”Ik wil het team nog graag helpen”

Kangoeroes Mechelen blijft het goed doen in de grensoverschrijdende (cross-border) fase. Zo goed dat het Oostende heeft voorbij gestoken in het klassement. Op de volgende speeldag ontvangt het Den Bosch. Als we de laatste wedstrijden van de Kangoeroes erbij nemen, sturen we recht af op een thrillereinde. Gaat de Mechelse survivalkit zaterdag weer open?