Titelambities RWDM krijgen serieuze tik na 2-1-verlies tegen efficiënt SK Lommel, dat eerste thuiszege pakt

voetbal - challenger pro leagueRWDM was met volle moed naar het verre Limburg getrokken mét de overtuiging er de drie punten te gaan halen. Maar de jongens van trainer Vincent Euvrard kwamen van een kale reis terug. Voor de tweede keer dit seizoen beet RWDM in het zand na een 2-1-nederlaag tegen SK Lommel. De titelambities van de Brusselse club hebben meer dan een serieuze tik gekregen.

Voor de trip naar SK Lommel voerde trainer Vincent Euvrard twee wissels door in vergelijking met de laatste competitiematch, thuis tegen Jong Genk. Botella en de zieke Smeets werden in de basisploeg vervangen door Barreto en Biron, twee jongens die vorige week in de bekerwedstrijd tegen KSV Oudenaarde ook aan de aftrap waren verschenen. Met een 4-3-1-2-veldbezetting stuurde de Brusselse coach naar zijn doen een vrij offensieve ploeg het veld op.

Al vroeg in de wedstrijd, de derde minuut om precies te zijn, kende RWDM brute pech toen een schot van Challouk op de binnenkant van de paal belandde en aan de andere kant van de paal buiten ging. Iets voor halfweg had Biron een goede mogelijkheid om de score te openen op een verre dieptebal, maar hij dropte de bal over doelman De Busser naast het doel. Precies op het halfuur was er een knappe actie tussen Plange en Challouk, waarbij laatstgenoemde de bal keihard in het zijnet vlamde. De enige echte kans van de eerste periode voor Lommel kwam er tien minuten voor de rust, maar Vansca vond een attente Defourny op zijn weg. Vijf minuten voor de pauze zorgde Oyama voor opwinding door net vanuit de grote rechthoek naar doel te knallen, maar keeper De Busser pakte klemvast.

Heris laat zich aftroeven

Ook na de rust kwam de eerste dreiging van RWDM, maar Biron zag na tien minuten zijn vrije trap op de verste kruising uiteenspatten. Nog geen minuut later hadden Oyama en Challouk in dezelfde fase altijd moeten scoren, maar stond er telkens keer een Lommels been in de weg. In plaats van 0-1, werd het omstreeks het uur 1-0 via Caué op aangeven van de pas ingevallen Martinez, die Heris volledig in de wind zette. Vijf minuten voor tijd verdubbelde Belghali op aangeven van Martinez, die voor de tweede keer Heris verloren speelde, de score. Een omgezette penalty door Biron, na fout op Challouk, kwam te laat om het tij te doen keren.

RWDM zakt steeds dieper weg in de rangschikking en de kleppers van de reeks moeten nog allemaal bekampt worden deze maand.