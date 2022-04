Titel in eerste kan Sporting Kampenhout eigenlijk niet meer ontsnappen na ruime zege op Wambeek-Ternat: “Kampioenschap niet gestolen”

“Of er al een kleine titelviering heeft plaatsgevonden na de wedstrijd? Vlak na afloop hebben we al wel een stevig feestje gebouwd in de kleedkamer ja”, lacht Maxim Put. “Omdat er nu al veel moet fout gaan om de titel alsnog mis te lopen. Want met nog twee speeldagen voor de boeg bedraagt onze voorsprong nog altijd zes punten op Borght-Humbeek. En daarbij komt dat we sowieso meer gewonnen wedstrijden en een veel beter doelsaldo hebben. Concreet hebben ze bij Borght al een monsterscore nodig om ons alsnog voorbij te steken, op voorwaarde ook dat wij geen enkel punt meer pakken. Dus officieel is het misschien nog niet helemaal, maar eigenlijk wanen we ons toch al een beetje kampioen (knipoogt). Ach, komend weekend zakken we met een bus af naar Bierbeek en willen we daar het kampioenschap helemaal veiligstellen.”

Verdiende kampioen

Dat geel-blauw de verdiende kampioen is of zal worden, daar twijfelt alvast niemand nog aan. “Als je zoals ons vanaf speeldag één aan kop prijkt, dan denk ik inderdaad dat we het niet gestolen hebben”, pikt Put in. “De laatste weken voelde je de druk als speler wel stelselmatig toenemen. Daardoor verspeelden we al eens onverwacht punten, al verdienden we ook in die wedstrijden soms meer. Deze zondag kwamen we opnieuw op achterstand en dat al na vijftig seconden geloof ik. Maar gelukkig liet de gelijkmaker niet lang op zich wachten en gingen we in de eerste helft nog erop en eronder. De uitslag is misschien een klein beetje overdreven want het was een hele leuke pot voetbal die goed op en neer ging. Maar in plaats van de 2-3-aansluitingstreffer bleven wij heel efficiënt met onze kansen omspringen en maakten we er nog 1-4 van.”