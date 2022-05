Tissoudali bezorgt ploegmaats half hartinfarct bij winning goal: “Iets in me zei: leg toch maar breed”

“Eerlijk, ik heb me geënerveerd op het moment dat hij besliste niet te trappen", aldus Owusu achteraf. Ook Davy Roef zag het vanuit z'n goal stomverbaasd gebeuren. “Ik vroeg me af of hij niet wou scoren. We kennen Tarik, die wil het altijd heel mooi doen. Gelukkig liep het goed af.” De enige die echt wist wat in z’n hoofd omging, was Tissoudali zelf. “Ik dacht eerst aan schieten, maar iets in me zei: leg toch maar breed. Het was de allerlaatste minuut, dus moest ik hem scoren of afleggen. Er was geen andere optie. Ik had het gevoel dat de keeper snel bij me was. Ik dacht dat Julien de bal nog verwachtte, maar dat bleek niet het geval. Gelukkig volgde ik en kon ik scoren. Ik snap dat mijn ploegmaats denken: ‘waarom trap je niet zelf?’ Ach, het belangrijkste zijn de drie punten. Ik geloofde er nog in dat we dat doelpunt nog konden maken. KV Mechelen ging er ook nog vol voor dus was het man tegen man voor ons.”