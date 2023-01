Tisselt laat leiding liggen tegen ‘s Gravenwezel-Schilde (0-4), maar kondigt wel nationale licentieaanvraag aan: “We zijn het verplicht aan de provincie”

Maar eerst de wedstrijd, want de 0-4-pandoering had niemand echt zien aankomen. “En de cijfers waren ook niet in lijn met het spelbeeld”, licht GC Rudi Reyntiens toe. “De wedstrijd verliep gelijkopgaand, maar het was zo’n dag waarop alles tegen zat. Zo werden wij een glasheldere penalty onthouden na vijf minuten en scoorden de bezoekers bij hun eerste kans. Bij 0-2 lieten we vervolgens een penalty onbenut en een minuut later stond het 0-3 na een alles-of-niets schot. De zege van ‘s Gravenwezel-Schilde was verdiend, maar de cijfers waren overdreven. Kan gebeuren en dan is het beter om een keer met 0-4 te verliezen dan vier keer met het kleinste verschil.”

Geen man overboord dus voor Tisselt dat nog altijd de tweede plaats bekleedt en de eerste periodetitel al op zak heeft. Een ticket voor deelname aan de interprovinciale eindronde is dus al binnen, alleen is een licentie voor het nationale voetbal noodzakelijk als men er ook effectief aan wil deelnemen. Even leek er nog twijfel of iedereen daarvoor wilde gaan, maar zondag na de wedstrijd kon het nieuws dan toch worden bevestigd. Tisselt dient de komende weken een licentiedossier in.

Verplichting

“We zijn het verplicht aan de provincie Antwerpen en alle clubs die aan promotie denken”, aldus Reyntiens. “Als we door zelf deel te nemen, en wie weet door te stoten, de kansen op een extra stijger vergroten, moeten we dat doen. Maar we blijven wel bescheiden. Niemand had voor het seizoen gedacht dat we nu al veertig punten zouden tellen en het is ook nog de vraag of wij als club klaar zijn voor het nationale voetbal. Maar als je het niet probeert, weet je het nooit.”

“Onze kansen om de licentie daadwerkelijk binnen te halen? De financiële onderbouw is doorslaggevend en in dat opzicht hoeven wij ons geen zorgen te maken. We zijn op budgettair vlak niet de sterkste club, en dan vergelijk ik ons bijvoorbeeld alleen al met reeksgenoot Berg en Dal, maar Tisselt is wel een gezonde club en wij gaan een goed rapport krijgen. Qua accommodatie kunnen we nog stappen zetten, maar op dat vlak is uitstel mogelijk.”

“Iedereen die met de club begaan is, zou enorm fier zijn als we de licentie halen en ook voor de gemeente Willebroek is dat niet onbelangrijk. Willebroek was altijd een echte sportgemeente, maar de laatste jaren was het toch wel wat minder op voetbalvlak. Dan is het voor ons, als club uit een deelgemeente, mooi om te kunnen laten zien dat ook hier goed gewerkt wordt.”

Voeten op de grond

“Dat zelfs de titel nog kan? We doen het goed, maar we houden best onze voeten op de grond. We willen heel graag deelnemen aan de interprovinciale eindronde en dan zien we wel of we sterk genoeg zijn om daarin door te stoten. Als we top zijn, kunnen we veel ploegen pijn doen, maar als je met wat pech een dag kent zoals tegen ‘s Gravenwezel-Schilde, kan het snel afgelopen zijn. We promoveerden twee jaar op rij. Als blijkt dat we ook volgend seizoen toch gewoon opnieuw in eerste provinciale spelen, zal niemand dat als een ontgoocheling beschouwen. Of de spelers een promotie zien zitten? Voor velen zou het een sprong in het onbekende zijn. Maar ik herhaal: het zal in de eindronde ook nog moeten blijken of we hoegenaamd kans maken.”

Alle ploegen die volgend jaar willen uit komen in de nationale voetbalreeksen moeten hun licentie aanvraag voor 28 februari indienen. Wanneer doet men dat bij Tisselt? “Zo lang gaan we niet wachten. De taskforce kreeg groen licht en dus maken we er concreet werk van. Ik verwacht dat ons huiswerk medio februari wordt ingediend.”

Lees ook: meer voetbal in Antwerpen