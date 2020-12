Tine Schryvers en OHL krijgen Standard op bezoek: “We blijven de underdog”

De 27-jarige Schryvers is nieuw bij OHL. Ze kwam over van KAA Gent Ladies. “Ik blik toch al positief terug op mijn korte periode in Leuven”, zegt Schryvers. “Ik ben er bijgekomen als sterkhouder om mijn ervaring over te brengen. Zoals iedereen wel weet, hebben we een moeilijke start gehad, maar dat is logisch. Je werkt met jongeren en moet een ploeg uitbouwen.”

“Iedereen is rustig gebleven en we staan nu waar we moeten staan. We zullen wel zien wat de rest van het seizoen brengt. Het is voor mij al een goeie start geweest, samen met heel de ploeg natuurlijk.”

Spelplezier teruggevonden

Schryvers liet weten toen ze tekenden bij OHL dat ze op gevoel voor de Leuvenaren had gekozen. “Mijn buikgevoel toen klopte volledig. Het is enorm plezant. Ik heb mijn plezier, dat ik eerlijk gezegd toch kwijt was, teruggevonden. Ik heb me terug kunnen ontplooien en heruitvinden als voetbalster. Mijn statistieken zijn ook al veel beter dan de afgelopen twee jaren.”

Na een vijftien op vijftien staat OHL voor een moeilijk programma. “We zijn een jonge groep en dat wil zeggen dat het met heel veel vallen en opstaan gaat. Het gaat momenteel heel goed, maar nu is het gevaar misschien dat die jonkheid er terug insluipt. We moeten namelijk leep en volwassen spelen en volwassen omgaan met druk. Dat is iets waar we nog in moeten groeien.”

Waardemeter

“Ik denk wel dat we er klaar voor zijn, maar het gaat heel zwaar zijn en dat weten we ook. We gaan zien waar we staan qua volwassenheid. Voetballend kunnen we meespelen met Anderlecht en Standard. Het gaat gewoon afhangen van de kleine details.”

Standard verloor vorig weekend met 0-5 van Anderlecht. “Of het het juiste moment is om tegen hen te spelen? Daar kan ook wel het gevaar schuilen. We moeten niet denken na die vijftien op vijftien dat het wel gemakkelijk zal gaan. Wij blijven de underdog.”

“We moeten vermijden om slecht te starten, want dan krijgen we misschien terug een 6-2 om de oren zoals eerder dit seizoen. Zij gaan komen en heel agressief spelen. Wij moeten zien dat we toch ons spel kunnen doordrukken. Punten pakken zou een stunt zijn? Dat is misschien overdreven als ik zie wat voor potentieel er in deze groep zit, dat is echt absurd. Het wordt een belangrijke, interessante en leuke wedstrijd en een waardemeter.”