Tine De Quick (VDK Gent): “Die gigantische teleurstelling van de vorige bekerfinale wordt de brandstof voor dit jaar”

VolleybalDe wedstrijd tussen VDK Gent en Brabo Antwerpen was nog maar net achter de rug en meteen ging de focus van de Gentse volleybalsters naar de ‘Cup Finals’ van volgende zondag. De Antwerpse ploeg was bijzonder goed gestart. Met uitstekende cijfers in de aanval. Daarna vielen de bezoekers helemaal stil en de Gentse motor draaide opnieuw op volle toeren. Eindverdict: 3-1.

“Dat is hetgeen ik volgende week verwacht tijdens de bekerfinale tegen Asterix Avo”, hoopt coach Morand. “De motor moet sneller aanslaan. Scherpte zal er sowieso zijn, daar twijfel ik niet aan. Niemand zal de ploeg uit Beveren onderschatten. De omstandigheden in het Sportpaleis zijn altijd speciaal, dat weten we. Wie bereikt het snelst het juiste ritme, wie zit het snelst in de flow?”

Geen andere aanpak

“Ik ga het niet anders aanpakken, tegenover de verloren finale van vorig jaar”, meldt de trainer-coach van VDK Gent. “Ook al was de ontgoocheling toen immens groot. Zondag wordt het anders. We starten niet meer als uitgesproken favoriet.”

“Die ontnuchtering en gigantische teleurstelling van de vorige bekerfinale wordt de brandstof voor dit jaar”, horen we van een vastberaden Tine De Quick. “Er heerst toch een revanchegevoel in ons team. Het is nuttig dat we tijdens de eerste set een verwittiging kregen van de Antwerpse ploeg. Ik ben blij met de reactie van ons allemaal. We hebben ons knap herpakt. Zij hebben ons verplicht om scherper te volleyballen. Daarom was deze match een leerzame voorbereiding op de bekerfinale.”

“Kijk naar de tussenstand in de rangschikking van de Liga”, vertelt de libero van het Gentse team. “Asterix Avo blijft onze moeilijkste concurrent. Ik bekijk het optimistisch. Vorig jaar hadden we nog niets verloren en toen kwam de bekerfinale. We werden koud gepakt door Oudegem. Dit jaar zijn we wel al eens geklopt, misschien zit daar het verschil. We hebben trouwens nog eens een volle week om de confrontatie met het team uit Beveren tot in de details voor te bereiden. Ik heb echt een positief gevoel naar volgende zondag toe”, besluit Tine De Quick, die nog vol twijfels zit of zij stopt met volleybal of nog ergens aan de slag gaat.