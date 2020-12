Tine De Quick en VDK Gent staan voor twee enorme uitdagingen: “Raar jaar in schoonheid afsluiten”

“We schatten Charleroi zeker niet lager in tegenover de andere ploegen die momenteel actief zijn in de Liga A”, weet de Gentse libero Tine De Quick. “We hebben ons deze week heel goed voorbereid op het duel met de Waalse ploeg. We zullen er honderd procent tegenaan gaan, want we willen het bijzonder rare jaar in schoonheid eindigen. We bouwden, in verband met het thuisvoordeel, een jarenlange reputatie op. Dat kan een belangrijke troef worden tijdens die ontmoeting”, klinkt het. “We spelen op zaterdagmiddag (16 uur). Dat is niet het gebruikelijke aanvangsuur, maar we moeten de Edugo Arena verlaten vooraleer de mannen van Caruur Gent mogen binnen komen. Ieder in zijn eigen bubbel, zoals het hoort.”