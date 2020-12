Tine De Caigny en RSCA sluiten na 5-0-zege tegen Zulte Waregem 2020 af zonder competitienederlaag: “En nu even genieten”

Vrouwenvoetbal super leagueOndanks corona is 2020 voor RSC Anderlecht op sportief vlak bijzonder goed geweest. In dit jaar, verspreid over twee competities, verloor de ploeg van trainer Patrick Wachel niet één wedstrijd in de vaderlandse competitie. Door de 5-0-winst tegen Zulte Waregem gaat RSCA met het maximum van dertig punten de kerst- en eindejaarperiode in.

Bij RSCA ontbraken vaste waarden Tison en Teulings op het scheidsrechterblad. Beide vrouwen waren wel (pas) hersteld van hun blessures , maar trainer Patrick Wachel wilde liever geen risico’s nemen. Ook kapitein Laura De Neve stond niet aan de aftrap, maar zat wel op de bank. Uit voorzorg, omdat ze bij een eventuele gele kaart de komende match, tegen OHL, zou missen. Daardoor kregen dus andere vrouwen speelgelegenheid.

Pas na de rust kon de landskampioen afstand nemen van Zulte Waregem dat in de eerste periode vrank en vrij zijn kans ging. “We waren in het eerste kwartier wat verrast door het hoge spel van Zulte Waregem”, verklaarde Tine De Caigny, die precies op het kwartier de score kon openen. “De thuisploeg zette veel druk, waardoor we niet ons normale spel konden ontwikkelen. Maar die manier van spelen vraagt natuurlijk veel fysieke inspanningen en het stond in de sterren geschreven dat Zulte Waregem dat geen negentig minuten zou kunnen volhouden. Dat is ook zo gebleken na de rust. Fysiek hadden wij in de tweede periode duidelijk de bovenhand, met het gekende resultaat: nog vier extra doelpunten.”

Tine De Caigny is blij dat het nu winterstop is. “Het zijn drukke maanden geweest. Niet alleen bij Anderlecht, maar ook bij de Red Flames voor het EK 2022”, bekent rugnummer zes. “De enige echte ontgoocheling en teleurstelling van 2020 is en blijft de te vroege uitschakeling in de WCL. Vooral omdat we met deze ploeg op meer hadden gerekend en Benfica te pakken was. Nu rest ons de dubbel, beker en titel. Hopelijk gooit corona niet opnieuw roet in het eten wat betreft de bekercompetitie, zoals dat vorig seizoen het geval was. Je krijgt immers niet elk seizoen de kans om de dubbel te pakken.”

Quote Het is schering en inslag dat ik thuis in Beveren vertrek om te gaan werken in Dendermon­de en vervolgens door te rijden naar Anderlecht om te trainen Tine De Caigny

Twee weken lang moet Tine De Caigny niet in zeven haasten van Beveren naar Brussel rijden. “Omdat ik niet van het voetbal alleen kan leven, werk ik nog parttime. Gelukkig heb ik een goede werkgever, die me de nodige flexibiliteit geeft om op het hoogste niveau te kunnen voetballen. Het is schering en inslag dat ik thuis in Beveren vertrek om te gaan werken in Dendermonde en vervolgens door te rijden naar Anderlecht om te trainen. Als ik dan thuis kom, ben ik meer dan twaalf uur onderweg geweest. Maar ik ga niet klagen, hoor.”

