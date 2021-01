Timothy Heylen ook volgend seizoen coach van KGR Katelijne dat spelersgroep bij elkaar houdt: “Met gezonde sportieve én financiële ambitie”

“Dat de beslissing over de competitie nog maar eens werd uitgesteld, is eigenlijk onbegrijpelijk”, zegt Heylen die momenteel bezig is aan het voortraject van het UEFA diploma A . “Hoe graag we ook zouden voetballen, hier heeft niemand boodschap aan. Niemand bij club staat nog te springen om te hervatten. Men zou beter werk maken van een plan met het oog op de voorbereiding van volgend seizoen. Dat is momenteel nog ver van ons bed, maar anderzijds denk ik dat iedereen er bij gebaat zal zijn om op tijd te herbeginnen in veilige omstandigheden. De voorbereiding zal enorm belangrijk zijn na een jaar waarin amper werd gevoetbald.”

Gezond

“Wij beginnen volgend seizoen in elk geval met een gezonde sportieve én financiële ambitie. We gaan niet roepen dat we kampioen moeten worden, maar een rol van betekenis spelen in de linkerkolom moet wel haalbaar zijn. De kern, met onze kapitein Kevin Huysmans voorop, is volop aan het bijtekenen en als we ons dan nog kunnen versterken op twee posities is ons huiswerk af.”

Voetbalplezier

“Hoe wij te werk gaan in deze periode? Het spreekt voor zich dat iedereen moet inleveren. Dat is nu eenmaal de realiteit en dat de meesten dat al deden, want de onderhandelingen lopen nog uiteindelijk, zegt genoeg over de mentaliteit van deze groep én hun liefde voor het spelletje. Als spelers na de huidge crisis alsnog verhuizen om ergens vijf euro meer te verdienen, dan voetballen ze, naar mijn mening, om de verkeerde reden. Iets bijverdienen aan je hobby is leuk, maar Groen Rood betaalt geen buitensporige premies uit. Het voetbalplezier moet op de eerste plaats staan en dat wil ik ook volgend seizoen terugzien op het veld.”