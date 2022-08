Timothy Herman versiert ticket voor ISTAF na knappe tiende plaats op EK

Herman deed het prima op het EK. Met een puike 77m20 stootte hij met de zevende prestatie door naar de finale. Daarin eindigde hij tiende met 74m84. Het was voor de 31-jarige speerwerper een geweldige ervaring. “Het EK halen was altijd al min of meer een doel voor mij”, blikt hij terug. “Het was voor mij al mooi om er te staan. De finale erbij gaf natuurlijk iets extra. Als je in de kwalificaties staat, wil je altijd doorstoten. Het is ook mooi voor het speerwerpen dat er een Belg in de finale stond.”

De atleet uit Oudenaarde baalt wel een beetje omdat een top acht echt wel kon.

“Ergens vind ik het jammer dat ik er net meer heb uitgehaald”, geeft hij toe. “Een top acht had nog mooier gestaan dan een top tien. Indien ik even ver had gegooid als in de kwalificaties zou ik achtste geworden zijn. Ik had dus nog twee à drie plaatsjes kunnen winnen. Maar ik kan wel tevreden zijn. Voor een toptienplaats had ik vooraf zonder twijfelen getekend.”

Een lastige rugblessure hindert hem al een tijdje. Hij moest de pijn verbijten.

“De voorbereiding verliep niet super door een probleem aan het facetgewricht aan de ruggenwervel. Ik ben nog altijd niet pijnvrij. Maar het EK kon ik uiteraard niet laten liggen. De blessure verergert ook niet door te gooien. Maar het moet op termijn wel in orde komen. Om echt records te halen, zal ik pijnvrij moeten kunnen werpen”, beseft de speerwerper die nog één keer wil knallen dit seizoen.

“Normaal was mijn seizoen afgelopen. Maar ik kreeg net telefoon van mijn manager dat ik kan deelnemen aan de ISTAF meeting in Berlijn. Dat is een echte topmeeting. Er zal daar 30.000 man in het stadion zitten. De Duitse Europees kampioen Julian Weber neemt er ook deel. Twee of drie jaar geleden had ik ook een kans om op de ISTAF te werpen, maar ik heb die toen niet gegrepen. Daar heb ik heel veel spijt van. Daarom ben ik heel enthousiast dat ik het nu wel kan doen. Ik heb geen seconde getwijfeld om toe te zeggen. Of ik mezelf nog kan opladen na het EK? Geen enkel probleem! Ik ben altijd 100 procent gemotiveerd.”

WK en Spelen

Nadat hij geproefd heeft van het EK zijn het WK en de Spelen een logische volgende stap. “Vorig jaar miste ik de Olympische Spelen min of meer doordat ik de laatste 3 kwalificatiewedstrijden niet kon afwerken door een blessure aan de adductoren. Ik strandde toen op plaats 35 op de ranking terwijl de top 32 naar Tokio mocht. Dat was een bittere pil. Parijs is haalbaar mits ik 100% pijnvrij blijf”, gelooft hij. “Ik heb vorige winter harder getraind dan ooit. Maar ik verwacht dat voor Parijs 82 meter nodig zal zijn. Ik zal dus mijn record van 80 meter nog moeten verbeteren. Er is volgend jaar eerst nog een WK ook. Daar kan ik ook mij proberen voor te kwalificeren.”