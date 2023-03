Timothy Herman na vierde plaats op European Throwing Cup: “Vooral blij dat ik geen last meer heb van de rug”

Vierde plaats

De European Throwing Cup in Leiria was de eerste wedstrijd na zijn rugoperatie en met 77m48 is Herman wel tevreden. “Ik had misschien wel gehoopt om iets verder te gooien, maar gezien mijn situatie kan ik niet anders dan tevreden zijn. Dit was het maximale wat ik er vandaag uit kon krijgen. Tijdens de opwarming ging het iets beter, maar tijdens de wedstrijd zelf was ik mijn timing een beetje kwijt. Mijn eerste poging was wel goed, maar de andere waren een beetje ondermaats. Het is trouwens ook jammer dat ik net naast het podium val. Gooide ik een meter verder, dan won ik de competitie. Maar goed, het belangrijkste is dat ik geen last meer heb van de rug. Het is toch al zo’n drie jaar geleden dat ik nog eens een wedstrijd gedaan heb waarbij ik nergens pijn had. Dat is dus heel positief”, gaat hij verder.